タレントの後藤真希さんが投稿したナチュラルな「外国人風メイク」の1枚が反響を呼んでいます。

■初の語り下ろしエッセイを刊行

1999年から2007年まで、国民的アイドルグループ・モーニング娘。のメンバーとして活躍していた後藤真希さん。

今月5日には、幼少時代からモーニング娘。でアイドルとして人気を博すまでのエピソードや、結婚してから現在までを綴った、初の語り下ろしエッセイ『今の私は』(小学館)が出版されました。

■地元のオフショットも注目!

8日に自身のインスタに投稿したのは、エッセイのオフショット。

View this post on Instagram

#今の私は オフショットより一枚!地元のいきつけのお店菊亭です。パクチー餃子が絶品!ローカルな場所で撮影したので素のままでいられました笑 #中華料理 #パクチー #餃子 #江戸川区

A post shared by 後藤真希(@goto_maki923) on Oct 8, 2018 at 4:17am PDT

自然体な姿で撮影された1枚は、江戸川区にある、地元のいきつけのお店「菊亭」の前で撮影。「ローカルな場所で撮影したので素のままでいられました笑」と綴られています。ペタンコ靴なのに、引き締まった美脚が眩しいっ!

■CCクリームに薄いブラウンのアイシャドウ

つづいて9日、「外国人風ナチュラルメイク」と紹介したメイクのオフショットを公開。

View this post on Instagram

外人風ナチュラルメイク。 ブラウンかボルドー系のシャドウを目尻に"く"の字を描くように。下まぶたにも薄く入れて簡単。リップはベージュピンクでぷっくり。ファンデは素肌ツヤ感がでるようなCCクリームを使ってます〜。 #ナチュラルメイク #外人風メイク #ヘアメイク

A post shared by 後藤真希(@goto_maki923) on Oct 8, 2018 at 10:38pm PDT

光の反射によって、自然な美肌に魅せてくれることで人気のCCクリームを使用。アイメイクは薄~くブラウンかボルドー系のシャドウを目尻と下まぶたにいれて、肌に馴染みやすいベージュピンクのリップを乗せる程度。

透明感溢れるショットには、称賛のコメントが寄せられています。

「透明感がすごい!」

「年齢を重ねるごとに、ナチュラルな美しさ…羨ましい」

「秋メイク、真似するーっ♪」

「いつもと雰囲気違う! それもまた素敵!」

昨日fumumuでは、ゆにばーす・はらさんの外国人風メイクについて報じました。がつんとキメ顔にしたいときは、はらさんの外国人風メイク、透明感を生かしたナチュラルな外国人風メイクならゴマキ参照で、その日の気分で使い分けして楽しんでみるのもいいですね!

・合わせて読みたい→キレイは整理整頓から生まれる! 無印良品の便利な収納グッズ3選

(文/fumumu編集部・冬野 とまと)