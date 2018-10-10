世武裕子、謎に包まれたニューアルバム「Raw Scaramanga」ジャケット公開！アルバムのお披露目ショウケース、東京・京都のリリースライブが決定！

10月13日に、映画音楽作曲家として劇伴を担当した映画『日日是好日』の公開を控え、西野カナやMr. Childrenのライブでサポートキーボードとしても活躍中の世武裕子(せぶひろこ)。10月24日に発売となる、シンガーソングライターとしての待望のニューアルバム『Raw Scaramanga』。謎に包まれた今作のアルバムジャケットと、アルバムのお披露目ショウケース、そして東京・京都で行われるリリースライブが本日発表となった。”Raw Scaramanga”(Instagram : @r__scara)という或る表現者の記録音源、ということ以外はほぼ情報を開示していない本作。スペイシーなアーティスト写真とリンクしたジャケットは、後光を受ける人影がさらに謎を呼ぶ印象的なものとなっている。また、アルバム発売後に各回100名限定となる『Raw Scaramanga』ショウケースライブ開催のほか、WALL&WALL(東京)と京都CLUB METROでのライブ開催も発表。各ライブの内容やチケット料金・発売日などの詳細は近日追って公開予定。

▼世武裕子『Raw Scaramanga』showcase（各回100名限定）

‪2018年11月６日(火) 神楽音（東京）

世武裕子『Raw Scaramanga』showcase 1

‪2018年12月12日(水) 神楽音（東京）

世武裕子 『Raw Scaramanga』showcase 2

時間（両日）OPEN/‪20:00 START/‪21:00

会場HP：https://kagurane.com/schedules/

▼世武裕子『Raw Scaramanga』in Tokyo

・‪2019年1月14日（月・祝）WALL & WALL（東京）

世武裕子『Raw Scaramanga』in Tokyo

OPEN/‪18:30 START/‪19:00

会場HP：http://wallwall.tokyo/

▼世武裕子『Raw Scaramanga』in Kyoto

・‪2019年2月22日（金） 京都CLUB METRO

世武裕子『Raw Scaramanga』in Kyoto

OPEN/‪19:00 START/‪19:30

会場HP：https://www.metro.ne.jp/

■リリース情報

New Album

世武裕子『Raw Scaramanga』

発売日：2018年10月24日

PCCA-04718 ￥3,000＋税

全10曲収録予定

■Information

Raw Scaramanga［Instagram］https://www.instagram.com/r__scara/

世武裕子[Instagram/Twitter] https://twitter.com/sebuhiroko

■Profile

世武裕子（セブヒロコ）

葛飾生まれ、滋賀育ち。シンガーソングライター、映画音楽作曲家。Ecole Normale de Musique de Paris 映画音楽学科を首席で卒業。帰国後、映画やテレビドラマ、数多くのCM音楽を手掛ける傍ら、シンガーソングライターとしても活動を開始する。シンガーソングライターsébuhiroko名義では第一作「WONDERLAND」に続き、ダーク、 踊れる、プログレッシヴ、ミニマルミュージックをテーマにより色濃い世界を描く第二作「L/GB」を発表。『リバーズ・エッジ』『ママレード・ボーイ』『羊と鋼の森』劇場版アニメ『君の膵臓をたべたい』をはじめ、10月13日公開『日日是好日』11月9日公開『生きてるだけで、愛。』など2018年公開映画の音楽も数多く担当している。ピアノ演奏・キーボーディストとして西野カナ、森山直太朗、 Mr. Childrenのレコーディングやライブなどにも参加するなど、幅広い活動で注目を集めている。2018年11月19日に、デビュー10周年。

■Discography ※劇伴作品を除く

[世武裕子Discography]

1st album 「おうちはどこ？」2008

2nd album 「LiLi」2010

1st single「Good Moring World!」2011

3rd album 「アデュー世界戦争」2013

[sébuhiroko Discography]

1st album 「WONDERLAND」 2015

2nd album 「L/GB」（エルジービー） 2016

■Spotify Artist page

世武裕子

https://open.spotify.com/artist/1kV0nJ6ND2GEbzShQMhewv?si=mkAYDHahRsO7F64Fe1ZnPg