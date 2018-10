『ロマンシング サガ リ・ユニバース』の事前登録受付がスタート！23年ぶりの新作は『ロマサガ3』から300年後の世界が舞台

アカツキは、スクウェア・エニックスとの共同開発による、iOS/Android向けアプリ『ロマンシング サガ リ・ユニバース』に関して、事前登録受付を本日10月10日より開始しました。

本作は、23年ぶりとなる『ロマンシング サガ』シリーズの完全新作タイトルです。『ロマンシング サガ3』から300年後の世界が舞台となっており、歴代のキャラクター達が集結するオリジナルストーリーが描かれます。

事前登録受付の開始に併せて、公式Twitterフォロー&リツイートキャンペーンも開催。抽選で10名の方に、25年以上に亘ってシリーズのキャラクターデザイン・イメージイラスト制作を担当するアーティスト小林智美氏のサガシリーズ画集がプレゼントされます。

◆「ロマンシング サガ リ・ユニバース」事前登録キャンペーンを開始! ティザーサイトにて国内App Store / Google Play向けに事前登録を開始いたしました。Twitter、LINE@、Google Play、メールから登録可能です。登録者数が増えるとゲーム開始時の特典が豪華になるキャンペーンとなっております。特典につきましては、事前登録の有無に限らず、リリース後の一定期間内にダウンロードし、ゲームを遊んでいただいた皆様に配布させていただきます。 ■事前登録報酬 事前登録者数に応じて、ゲーム内で使用できる「ジュエル」を最大3,000個(ガチャ10回分相当)をプレゼントいたします。その他にも、これまで数々の名曲を生み出してきた伊藤賢治さんによる新曲(本作収録曲)の公開など様々な特典を予定しておりますので、ぜひこの機会にご登録ください。 ■登録方法 ●Twitterでの登録はこちら(公式Twitterアカウントをフォロー) https://twitter.com/romasaga_rs ●公式LINEアカウントの「友だち登録」はこちら https://line.me/R/ti/p/%40tpx3981m ●SQUARE ENIX BRIDEでの「メールアドレス登録」はこちら http://sqex.to/6UU ●GooglePlayでの登録はこちら https://play.google.com/store/apps/details?id=com.square_enix.android_googleplay.RSRS ◆Twitterフォロー&リツイートキャンペーンも開催中!! 事前登録受付開始を記念し、本日より公式Twitterにて「フォロー&リツイートキャンペーン」を開催いたします。 ■キャンペーン概要 「ロマンシング サガ リ・ユニバース」公式Twitterアカウントをフォローして、対象ツイートを期間中にリツイートして頂いた方の中から抽選で10名様に、25年以上にわたってサガシリーズのキャラクターデザイン・イメージイラスト制作を担当するアーティスト小林智美氏のサガシリーズ画集をプレゼントいたします。 ■応募期間 2018年10月10日(水)~10月24日(水)23:59まで ■プレゼント内容 「サガシリーズアートワークス 小林智美画集 ハーモニー ~生命のふるさと~」:合計10名様 ■応募方法 「ロマンシング サガ リ・ユニバース」公式Twitterアカウントをフォロー&対象ツイートをリツイートで応募完了となります。 ①公式アカウントをフォロー https://twitter.com/romasaga_rs ②対象ツイートをリツイート https://twitter.com/romasaga_rs/status/1049824752901050369

『ロマンシング サガ リ・ユニバース』は、現在配信時期未定。基本プレイ無料のアイテム課金制です。

