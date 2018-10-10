『ロマンシング サガ リ・ユニバース』の事前登録受付がスタート！23年ぶりの新作は『ロマサガ3』から300年後の世界が舞台

アカツキは、スクウェア・エニックスとの共同開発による、iOS/Android向けアプリ『ロマンシング サガ リ・ユニバース』に関して、事前登録受付を本日10月10日より開始しました。
本作は、23年ぶりとなる『ロマンシング サガ』シリーズの完全新作タイトルです。『ロマンシング サガ３』から300年後の世界が舞台となっており、歴代のキャラクター達が集結するオリジナルストーリーが描かれます。
事前登録受付の開始に併せて、公式Twitterフォロー&リツイートキャンペーンも開催。抽選で10名の方に、25年以上に亘ってシリーズのキャラクターデザイン・イメージイラスト制作を担当するアーティスト小林智美氏のサガシリーズ画集がプレゼントされます。
◆「ロマンシング サガ リ・ユニバース」事前登録キャンペーンを開始！
ティザーサイトにて国内App Store / Google Play向けに事前登録を開始いたしました。Twitter、LINE@、Google Play、メールから登録可能です。登録者数が増えるとゲーム開始時の特典が豪華になるキャンペーンとなっております。特典につきましては、事前登録の有無に限らず、リリース後の一定期間内にダウンロードし、ゲームを遊んでいただいた皆様に配布させていただきます。
■事前登録報酬
事前登録者数に応じて、ゲーム内で使用できる「ジュエル」を最大3,000個(ガチャ10回分相当)をプレゼントいたします。その他にも、これまで数々の名曲を生み出してきた伊藤賢治さんによる新曲(本作収録曲)の公開など様々な特典を予定しておりますので、ぜひこの機会にご登録ください。
■登録方法
●Twitterでの登録はこちら(公式Twitterアカウントをフォロー)
https://twitter.com/romasaga_rs
●公式LINEアカウントの「友だち登録」はこちら
https://line.me/R/ti/p/%40tpx3981m
●SQUARE ENIX BRIDEでの「メールアドレス登録」はこちら
●GooglePlayでの登録はこちら
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.square_enix.android_googleplay.RSRS
◆Twitterフォロー&リツイートキャンペーンも開催中！！
事前登録受付開始を記念し、本日より公式Twitterにて「フォロー＆リツイートキャンペーン」を開催いたします。
■キャンペーン概要
「ロマンシング サガ リ・ユニバース」公式Twitterアカウントをフォローして、対象ツイートを期間中にリツイートして頂いた方の中から抽選で10名様に、25年以上にわたってサガシリーズのキャラクターデザイン・イメージイラスト制作を担当するアーティスト小林智美氏のサガシリーズ画集をプレゼントいたします。
■応募期間
2018年10月10日(水)～10月24日(水)23：59まで
■プレゼント内容
「サガシリーズアートワークス 小林智美画集 ハーモニー ～生命のふるさと～」：合計10名様
■応募方法
「ロマンシング サガ リ・ユニバース」公式Twitterアカウントをフォロー＆対象ツイートをリツイートで応募完了となります。
①公式アカウントをフォロー
https://twitter.com/romasaga_rs
②対象ツイートをリツイート
『ロマンシング サガ リ・ユニバース』は、現在配信時期未定。基本プレイ無料のアイテム課金制です。
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Powered by Akatsuki Inc.
ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
茶っプリン