【Maison book girl】配信限定企画「Golden Record」ゲリラスタート！過去のMaison book girlの音源を大胆アレンジ、第一弾はbo en・Tomggg・長谷川白紙

10月10日AM0時より、Maison book girlの配信限定プロジェクト「Golden Record」がスタートした。

本企画は、サクライケンタ氏がプロデュースし世界を築き上げてきた「Maison book girl」を、他のアーティストがリミックス／エディットする、あるいは、その世界にインスピレーションを受け、別の視点から、新たな音楽を製作するという内容。今後、継続的に、国内外の気鋭アーティストをキュレーションし、Maison book girlの別の側面を見せ、配信限定でリリースしていく。

「Golden Record」とは、1977年に打ち上げられた2機のボイジャー探査機に搭載されたレコードのこと。地球の生命や文化の存在を伝える音や画像が収められており、地球外知的生命体や未来の人類が見つけて解読してくれることを期待されて作られたものであることから、「Maison book girl」というサクライケンタが作った「Record( 世界観/記録)」を、第三者(別のアレンジャー)が発見し、独自のアルゴリズムで解釈・咀嚼してアウトプットしていく企画になるよう命名された。

第一弾の「第三者」として名を連ねたのは、bo en / Tomggg / 長谷川白紙の3名。

イギリス在住のアーティスト・bo enは「veranda」を、昨年Maltine RecordsよりリリースされたMaison book girl・矢川葵のソロ曲「ON THE LINE」をプロデュースしたTomgggは「faithlessness」を、新進気鋭の音楽家・長谷川白紙は「last scene」をリミックス。どの楽曲も、各アレンジャーの個性が最大限に載せられ、既存の楽曲の雰囲気とは大きく異なる作品となった。既存の楽曲と聴き比べて、どこがどう変化しているのか、そのあたりも楽しめそうな企画となっている。

尚、Maison book girlの曲にサクライケンタ以外の手が加わるのはこの企画が初めてとなる。新たな息吹がもたらされること間違いなしなので、今後とも目が離せなくなりそうだ。

Maison book girlは10月13日に新木場STUDIO COASTにて行われる「ekoms presents IN CLOSET 2018」に出演。来月にはニューアルバム「yume」の発売と、ワンマンライブ「Solitude HOTEL6F hiru/yoru」も控えている。新しい企画が今後どのように彼女達に関わってくるのか、注目していきたい。

■「Golden Record」特設サイト

http://goldenrecord.cs8.biz/

■イベント情報

「ekoms presents IN CLOSET 2018」

開催日時：2018年10月13日（土）

14:00op / 15:00st

会場：STUDIO COAST

東京都江東区新木場2-2-10 TEL. 03-5534-2525

チケット：前売り￥4,500＋1D 、当日￥5,000＋1D

各プレイガイドにて発売中

●企画：株式会社ekoms

●制作：株式会社ポニーキャニオン ライブクリエイティブ本部

●主催：HIP

●出演

Maison book girl

大森靖子(弾き語り)

Wienners

魔法少女になり隊

アバンティーズ

sora tob sakana

ZOC

Tomggg

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■Maison book girl情報

・2nd Album「yume」特設ページ

URL: http://www.maisonbookgirl.com/yume

■CDリリース情報

Maison book girl

11月21(水)発売

2ndアルバム「yume」

○楽曲

全21曲収録予定

○Amazon完全生産限定盤

≫Amazon￥4,500+税

・仕様：2CD(CD+AL inst)/LPサイズケース

※Amazonイベント応募用シリアルコード封入

※完全数量限定生産

○完全生産限定盤

PCCA.04731 ￥6,000+税

・仕様：CD+Blu-ray(※6/23ワンマン映像フル) / 限定仕様ケース

○通常盤

PCCA.04732 ￥3,000+税

・仕様：CD

★メーカー予約購入先着特典：mbg item/02

アルバム『yume』完全生産限定盤、通常盤／Amazon完全生産限定盤をご予約・ご購入いただいた方に先着で特典[mbg item/02]を差し上げます。

【ご注意】

※特典は数量限定となるため、発売前であってもご予約状況によっては、先に特典プレゼントが終了する場合もございます。

※特典を確実に入手いただけるよう、お早めにお近くのCDショップ、WEBショップで特典についてご確認をいただいた上でのご予約をお勧め致します。

※特典につきましては、一部取り扱いの無いCDショップもございますので、詳細は店舗までお問い合わせください。また、ネット販売につきましても同様に、一部取り扱いの無い場合もございますので、各WEBショップの告知をご確認ください。

▼「おかえりさよなら」MV

■ライブ情報

Maison book girlワンマンライブ

「Solitude Hotel 6F hiru」

「Solitude Hotel 6F yoru」

日時：11月25日(日)

・Solitude Hotel 6F hiru 12:00 OPEN / 13:00 START 立見

・Solitude Hotel 6F yoru 18:00 OPEN / 19:00 START 座席指定

会場：日本橋三井ホール

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-2-1 ＣＯＲＥＤＯ室町1 5F

http://www.nihonbashi-hall.jp/pdf/map/access.pdf

チケット：前売り4,500円/ 当日5,000円

○一般発売

10月21日(日)10:00〜 各種プレイガイドにて発売

企画：株式会社ekoms

制作：株式会社ポニーキャニオン ライブエンタテインメントライブクリエイティブ本部

主催：株式会社ポニーキャニオン

■Maison book girl プロフィール

矢川葵、井上唯、和田輪、コショージメグミ、による4人組グループ。通称ブクガ。

音楽家サクライケンタが楽曲から世界観構築まで全面プロデュース を行い、独自の音楽性やブランディングが施された世界観が話題を呼び、2016年11月メジャーデビュー。 2017年4月5日には待望のメジャー1stアルバム「image」を発売。2018 年5月17日〜5月19日にイギリス・ブライトンで行われる国際音楽フェス『THE GREAT ESCAPE FESTIVAL2018』に日本代表として出演。

来る11月21日には待望となるメジャー2ndアルバム「yume」を発売、アルバムを引っさげて11月25日には日本橋三井ホールにて「Solitude HOTEL 6F」の開催が決定。

▼Maison book girl オフィシャルHP

http://www.maisonbookgirl.com/

▼Maison book girl Twitter

https://twitter.com/maisonbookgirl/

▼Maison book girl Instagram

https://www.instagram.com/maisonbookgirl/