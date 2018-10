ロフトウェブショップにて、大江慎也(THE ROOSTERS)の還暦記念ライブ『60 Years Old Thanks Live Shinya Oe Place Of Love~応援ありがとう~』ライブグッズ、通販開始!

2018年9月30日(日)に新宿LOFTで開催された大江慎也(THE ROOSTERS)の還暦記念ライブ『60 Years Old Thanks Live Shinya Oe Place Of Love~応援ありがとう~』で限定発売されたグッズの通信販売が「ロフトウェブショップ」にて開始。 『60 Years Old Thanks Live』Tシャツ(Type-A) 3,500円(内税) 1987年1月発表のソロ・デビュー作『ROOKIE TONITE』のジャケット写真をあしらったデザイン。 プリントはフロントのみ。 ボディはシルエットにこだわった定番ヘビーウェイトTシャツ(TRUSSのGAT-500)。 販売ページはこちら 『60 Years Old Thanks Live』フェイスタオル 2,500円

2008年6月発表のTHE ROOSTERSのライブ・アルバム『LIVE 1982』のジャケット写真をあしらったデザイン。

生地サイズ 約 横840×縦340mm

印刷サイズ 約 横760×縦280mm

販売ページはこちら トートバッグ

1,500円

1987年1月発表のソロ・デビュー作『ROOKIE TONITE』のジャケット写真をあしらったデザイン。プリントはフロントのみ。

高さ約35cm

B4サイズがすっぽり入るサイズです。(内税)

販売ページはこちら 缶バッジ&ステッカーのセット

1,000円

缶バッジは2008年6月発表のTHE ROOSTERSのライブ・アルバム『LIVE 1982』のジャケット写真をあしらったデザイン。

ステッカーは1987年1月発表のソロ・デビュー作『ROOKIE TONITE』のジャケット写真をあしらったデザインで、ホログラム加工が施されている。

缶バッジ:約 直径75mm

