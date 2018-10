Mr.ChildrenのNewアルバム『重力と呼吸』がランキング1位！

【タワーレコードランキング 2018年10月1日~10月7日】

【タワーレコード全店J-POPシングルランキング】2018. 10.1-10.7

1. LIVIN’ IT UP : MONSTA X

2. 君、僕。 : Kis-My-Ft2

3. 世界の人へ : NGT48

4. ジコチューで行こう! : 乃木坂46

5. パリロッ! : Chu-Z

6. Decalcomanie -Japanese ver.- : MAMAMOO

7. After The Rain : Heo Young-Saeng

8. アンビバレント : 欅坂46

9. Red Swan : YOSHIKI feat.HYDE

10. 世界を終わらせて : ハルカミライ

【タワーレコード全店J-POPアルバムランキング】2018. 10.1-10.7

1. 重力と呼吸 : Mr.Children

2. アルスミュージアム : アルスマグナ

3. BDZ : TWICE

4. HOUSE : yonige

5. What The World Needs Now : ゴスペラーズ

6. DivA Effect Project 4th : DivAEffectProject

7. FAB FIVE : フジファブリック

8. VIVA : バックドロップシンデレラ

9. コーラスライン : The New Broadway Cast

10. Sunshine: 5th Mini Album : 1

