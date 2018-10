■「10!10!10万ダウンロード記念キャンペーン」開催!

10万ダウンロード突破を記念し、2018年10月10日(水)より「10!10!10万ダウンロード記念キャンペーン」を開催中です!ゲームにログインすることでガチャチケットや忍石などゲーム内で役立つ豪華報酬が獲得できますので、これを機にプレイしてみてくださいね!

開催期間:2018年10/10(水)~2018年10/31(水)23:59

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください

■参加声優の直筆サイン色紙が当たる!Twitterキャンペーン実施中!

「ブレイドスマッシュ」に参加の豪華声優陣の直筆サイン色紙が当たるTwitterキャンペーンを本日より週替わりで開催いたします。第1弾は、主人公の「カズマ」を演じる河西健吾さん、オペレーターの「真音」を演じる雨宮天さんの直筆サイン色紙を抽選で各5名様にプレゼント!対象のツイートをリツイートすることで応募できますので、ぜひ奮ってご応募ください!

第2弾以降の実施日程および対象声優につきましては、ブレイドスマッシュ公式Twitterで発表いたしますので、お楽しみに!

【第1弾】2018年10月10日(水)~2018年10月17日(水)14:59

参加方法

1. ブレイドスマッシュ公式Twitter(https://twitter.com/bladesmash_pr)をフォロー

2. 対象のツイートをリツイート

