LiSAさんの新曲『ADAMAS』（12/12発売）の先行フル配信開始！　各配信サイトで軒並みに1位を獲得し、自身過去最高となる22冠達成！

先週10月6日(土)千葉県文化会館にて行われたワンマンライブを皮切りに、全国12か所13公演をまわる約1年振り3回目となる過去最大規模3万人を動員する全国ホールツアー「LiVE is Smile Always~ASiA TOUR 2018~[core]」を開催したLiSAさん。

12月12日(水)に発売される両A面シングル『赤い罠(who loves it?) / ADAMAS』から、『ADAMAS』(読み:アダマス)の先行フル配信がスタート!

10月8日(月)0時から配信されるや否や、各配信サイトで軒並みに1位を獲得、オリコン デイリーデジタルシングル(単曲)ランキング(10/8 付)1位 、iTunes総合ランキング1位をはじめ自身過去最高となる22冠を達成しました(10/8 付)!

この楽曲は、10月6日(土)から放送開始のTVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション』のオープニングテーマ。LiSAさんが『ソードアート・オンライン』関連の楽曲を担当する

のは、TVアニメシリーズ・劇場版アニメ・ゲームシリーズを含めて今回で6曲目です。

シンフォニックなストリングスラインの中を貫くエッジの利いたギターサウンドと彼女のハイトーンボーカルが重なり合う、正に『ソードアート・オンライン』の世界を彩る、渾身のロックチュー

ンに仕上がっています。

▲『ソードアート・オンライン アリシゼーション』キービジュアル

また、LiSAさんが12月12日(水)に発売する14枚目となる両A面シングル『赤い罠(who loves it?) / ADAMAS』は、初回生産限定盤(CD+DVD)、通常盤(CD)、期間生産限定盤(CD+DVD)の3形態。

初回生産限定盤には、『赤い罠(who loves it?)』のミュージッククリップが収録されたDVDと撮りおろしブックレットを同梱。そして期間生産限定盤には、『ADAMAS』のミュージッククリップと TVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション』ノンクレジットOP映像が収録された DVDが同梱。

アニメ描きおろしイラスト使用ミニポスター付き、さらにはそのイラストを使用した三方背ケース仕様となる豪華盤になっています!

『ADAMAS』は、TVアニメ『「ソードアート・オンラインⅡ《マザーズ・ロザリオ》編」エンディングテーマ『シルシ』でも手を取り合った、作曲:カヨコさん、編曲:堀江晶太さんによるクリエーション。

『ADAMAS』ジャケット写真

シンフォニックなストリングスラインの中を貫くエッジの利いたギターサウンドとLiSAさんのハイトーンボーカルが重なり合う、正に『ソードアート・オンライン』の世界を彩る、渾身のロックチューンに仕上がっています。

両A面シングル内のもう1曲『赤い罠(who loves it?)』は、作詞:LiSAさん・田淵智也さん、作曲:田淵智也さん、編曲:堀江晶太さんによる楽曲。

UNISON SQUARE GARDENの田淵さんはこれまでにもLiSAさんの代表曲とも言える楽曲を数多く手掛けており、今週10(水)に発売となるLiSAさんのベストアルバム『LiSA BEST -Day- & LiSA BEST -Way- WiNTER PACKAGE』にも田淵さんによる楽曲が数多く収録されています。

『赤い罠(who loves it?)』に関しては全貌がまだ明らかにされていないので、続報をお楽しみに♩



他、今週10日(水)には、今年5月9日(水)に発売されオリコン週間ランキングにて1・2位を独占(5/21 付)したベストアルバム『LiSA BEST -Day-』、『LiSA BEST -Way-』の通常盤をクリアケースで1セットにし、特製カレンダー(2018/10/1(月)~2019/4/30(火))も入った豪華仕様盤『LiSA BEST -Day- & LiSA BEST -Way- WiNTER PACKAGE』を発売。

さらに、2019年1月からは、全国5か所6公演をまわるZeppツアー「Live is Smile Always~eNcore~」の開催も決定しています!

『ADAMAS』先行フル配信ページ

新曲「ADAMAS」先行フル配信状況

22冠達成中!(10/8 付)

■iTunes・総合:トップソングチャート 第1位

■iTunes・アニメ:トップソングチャート 第1位

■iTunes・総合:着信音/通知音ランキング 第1位

■iTunes・アニメ:着信音/通知音ランキング 第1位

■オリコン デイリーデジタルシングル(単曲)ランキング(10/8 付)1位

■オリコンミュージック:シングルダウンロードランキング 第1位

■レコチョク・総合:シングルデイリーランキング 第1位

■レコチョク・アニメ:シングルデイリーランキング 第1位

■mora:デイリーシングルランキング 第1位

■mora:リアルタイムランキング 第1位

■animelo mix:シングルデイリーランキング 第1位

■ドワンゴジェイピー:シングルデイリーランキング 第1位

■amazon デジタルミュージック:人気度ランキング 第1位

■amazon デジタルミュージック:新着ランキング 第1位

■music.jp:シングルデイリー総合ランキング 第1位

■music.jp:シングルデイリーアニメランキング 第1位

■HAPPY★うたフル♪:デイリーシングルランキング 第1位

■TSUTAYA ミュージコ:デイリーシングルランキング 第1位

■d ミュージック・総合:シングルデイリーランキング 第1位

■d ミュージック・アニメ:シングルデイリーランキング 第1位

■mumo:ダウンロードシングルデイリーランキング 第1位

■mumo:ダウンロードシングルリアルタイムランキング 第1位

14thシングル「赤い罠(who loves it?) / ADAMAS」

2018年12月12日(水)Release!

ソードアート・オンライン × LiSA、ゴールデンタッグ再び!

● 初回生産限定盤(CD+DVD)

VVCL 1370~1 / 1,600円+税

【収録楽曲】

M1 赤い罠(who loves it?)

作詞:LiSA、田淵智也 作曲:田淵智也 編曲:堀江晶太

M2 ADAMAS

作詞:LiSA 作曲:カヨコ 編曲:堀江晶太

M3 カップリング曲 A

M4 赤い罠(who loves it?) -Instrumental-

☆「赤い罠(who loves it?)」ミュージッククリップ収録 DVD 付

☆撮りおろしブックレット付



● 通常盤(CD)

VVCL 1372 / 1,200円+税

【収録楽曲】

M1 赤い罠(who loves it?)

作詞:LiSA、田淵智也 作曲:田淵智也 編曲:堀江晶太

M2 ADAMAS

作詞:LiSA 作曲:カヨコ 編曲:堀江晶太

M3 カップリング曲 A

M4 赤い罠(who loves it?) -Instrumental-



● 期間生産限定盤(CD+DVD)

VVCL 1373~4 / 1,600円+税

【収録楽曲】

M1 ADAMAS

作詞:LiSA 作曲:カヨコ 編曲:堀江晶太

M2 赤い罠(who loves it?)

作詞:LiSA、田淵智也 作曲:田淵智也 編曲:堀江晶太

M3 カップリング曲 B

M4 ADAMAS -InstrumentalM5

ADAMAS -TV ver.-

☆「ADAMAS」ミュージッククリップ・TV アニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション」ノンクレジット OP映像収録DVD

☆アニメ描きおろしイラスト使用ミニポスター&イラスト使用三方背ケース仕様

※2019年3月末日まで出荷予定

● 10/8(月)0 時~ 「ADAMAS」先行フル配信!

「ADAMAS」先行フル配信ページ

「LiSA BEST -Day- & LiSA BEST -Way- WiNTER PACKAGE」

2018年10月10日(水)Release!

● 期間生産限定盤(2CD + 特製カレンダー)

VVCL-1310~1312 /6,500+税

「LiSA BEST-Day-」通常盤 CD(VVCL-1222)+「LiSA BEST-Way-」通常盤 CD(VVCL-1227)

+特製カレンダー(2018/10/1(月)~2019/4/30(火))+特製クリアケース仕様!

【CD収録楽曲】

「LiSA BEST -Day-」「LiSA BEST -Way-」通常盤CDを1つのパッケージに同梱!

LiSAオフィシャルサイト

LiSA公式YouTube

TVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション』放送情報

■放送局:TOKYO MX、BS11、とちぎテレビ、群馬テレビ、MBS、テレビ愛知、

AbemaTV(※地上波同時配信)にて、2018年10月6日より毎週土曜 24:00 放送

作品公式HP