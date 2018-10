(©ニュースサイトしらべぇ)

華やかな存在感から、些細なルックスの変化が度々話題となる、元AKB48 のメンバーで女優の板野友美。

彼女がインスタグラムに「バストを強調するような写真」を投稿したところ、ファンから思わぬ心配の声が相次ぐ事態とななっている。

■お団子ヘアのオフショット

板野は6日、自身のインスタグラムを更新。撮影現場でのオフショットを公開した。

先日の撮影でのお団子ヘア🍡 今日は今から仙台だよー 今日、寒いと思ったら結構暑いのね そして、3連休なのね♪ 皆さんは、3連休どうお過ごし?

撮影でゆるいお団子ヘアにした板野。肩や背中、胸元を大胆に露出した衣装と、ゆるやかに巻かれた後れ毛が「ゆるふわ」な雰囲気を醸し出している。

三連休の初日に投稿された写真だが、「今日は今から仙台」「寒いと思ったら結構暑い」といったコメントが添えられており、彼女は休み関係なく、仕事のスケジュールが入っていたようだ。

■「バストの変化」にまたも騒然

板野といえば、先月人気デザイナ―とのお泊りが報じられた際、「バストの変化」が注目され話題に。今回の写真でも、クッキリと谷間が映されていることから、投稿や女性向け匿名掲示板『ガールズちゃんねる』に多くの反響が寄せられている。

・あ、谷間出来たw

・胸また膨らませた?

・作り物感すごい

・私顔はブサだけど胸だけあるから分かる。この谷間おかしいよ

・胸寄せないとそんな谷間出来ませーん。ヌーブラ大活躍

「谷間が不自然」という声が相次ぎ、そのカラクリについて様々な憶測が飛び交う事態に。とりわけ、「ヌーブラの効果ではないか」という声が、多くの支持を得ているようだ。

■「痩せた?」と心配の声も

一方で、彼女がまた痩せてしまったのでは? と心配する声も。

・痩せた?

・AKBビンゴのときより少し痩せたかな

・栄養失調?

・涙袋が、片方ない!

撮影の合間でやや疲れが滲み出ているような表情や、鎖骨がクッキリと浮き出ている様子に「少し痩せたのでは?」と彼女の体調を心配する声が目立つ。

■女子には「谷間を作りたくなる瞬間」がある?

しらべぇ編集部が全国の20~60代の女性686名を対象に「胸の谷間」について調査を実施したところ、全体で約1割の女性が「急に谷間を作りたくなる瞬間がある」と回答した。

年代別で見てみると、20代女性に至ってはおよそ4人1人という割合に。板野のように、服のデザインによってはカッコよく谷間を作りたくなる瞬間があるのかもしれない。

元国民的アイドルとあって、衣装やシチュエーションに応じて可憐に自分を魅せることのできる板野。今後も、彼女がメイクなどを工夫する度に、何かと話題になりそうだ。