■初心者応援!レベルアップキャンペーン第2弾

「初心者応援!レベルアップキャンペーン第2弾」では、期間中にクラス(職業)のレベルをLv15まで上げることで1クラスあたり1500オーブ、5クラス分達成で7500オーブ(ガチャ15回分)が手に入る。また、キャンペーン開催前にLv15を達成していた場合にも、同じく1クラスあたり1500オーブをもらうことができる。

キャンペーン開催期間

10月9日から10月14日23時59分まで

■武器・防具ガチャ「べリオスシリーズ」のピックアップが実施!

武器・防具ガチャ「べリオスシリーズ」のピックアップキャンペーンが実施。攻撃力に特化した武器が多い「ヘリオス」やデバフなど支援重視の「デリオス」とは異なり、「べリオス」は攻撃範囲が広いものが揃っている。

「べリオス」武器一覧

片手剣…鈍足効果を与えるスキルもある、味方への支援を兼ねた支援重視

大剣…攻撃範囲の広いスキルをもつ範囲攻撃重視

短剣…敵を弱体化させるスキルを多く持つデバフ重視

弓…範囲攻撃を中心とするスキルをもつ火力重視

杖…扱いやすいスキル構成のバランス重視

「べリオスシリーズ」ガチャピックアップキャンペーン期間

10月9日18時から10月19日17時59分まで

