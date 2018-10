■「ファイナルファンタジーXI」10月バージョンアップ内容

「ベガリーインスペクター」のボスモンスターBFが追加!

ボスモンスターを討伐して、エンピリアン装束を強化しよう!

「シニスターレイン」に新システムが追加!

対戦相手が選択可能に!

■10月のキャンペーン情報

バトルコンテンツ応援キャンペーン

アドゥリンダイヤルキャンペーン/ベガリーインスペクターキャンペーン/モンスター飼育キャンペーンオーメン兆しの光ダブルアップキャンペーン/デュナミス~ダイバージェンス~石像ウマウマキャンペーン

開催期間:10月11日(木)17:00頃~10月31日(水)23:59頃

10月のログインキャンペーン

新たな武器「ロスシックル」!

