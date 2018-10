■ご好評につき、DMM GAMES版の事前登録報酬を追加!最大30個の「忍魂」が手に入る事前登録キャンペーン実施中!

DMM GAMES版の事前登録について、たくさんのご登録をありがとうございます!おかげさまで当初の予定よりもたくさんの方にご登録いただいております。

つきましては、感謝の気持ちを込めまして事前登録報酬の「忍魂」を最大30個まで追加しました!DMM GAMES版は2018年11月リリース予定ですので、事前登録をして楽しみにお待ちくだください。

※事前登録ページに記載されている注意文をご確認いただきご参加ください。

(C) Marvelous Inc. (C) HONEY PARADE GAMES Inc.