■狩りに革命を起こす、新武器登場!?「ミズキと極秘の設計図」

開催期間:2018年10月10日(水)メンテナンス終了後~2018年10月24日(水)メンテナンス開始まで

ミズキのもとに異国から届いた手紙、そこには極秘の設計図が同封されていた!?

ベテランシリーズ「ミズキと極秘の設計図」のはじめのチャプターをクリアすることで、オリジナル武器「千ノ敵ヲ破リシ戦車I」(ライトボウガン)の生産素材が、すべてのチャプターをクリアすることで、オリジナルの辿異武器「千ノ敵ヲ破リシ戦車II」(ライトボウガン)の生産素材を入手できるイベントを開催いたします。

特徴的な見た目のライトボウガンをぜひ、手に入れてみてください!

「千ノ敵ヲ破リシ戦車I」(ライトボウガン)

■新たな狩猟体験といえば「マグネットスパイク」!初心者&復帰者も大歓迎!

開催期間:10月24日(水)メンテナンス開始まで

「マグネットスパイク」をきっかけに「MHF-Z」をはじめる&復帰する方に朗報!これから「MHF-Z」をはじめる方と復帰する方を徹底サポートするキャンペーンを開催中!期間中に「MHF-Z」をはじめると、強力な武具が当たるくじが引けるアイテム「おためし小判G」30枚と、狩りをサポートしてくれる助っ人NPC「レジェンドラスタ」が同行してくれるアイテム「Lラスタ同行券」10枚をプレゼント中!「MHF-Z」をはじめるなら今!

■リファインされた「特別猟団部屋」に触れてみよう!「歌姫狩衛戦・真説~戦歌の章~」

開催期間:2018年10月10日(水)メンテナンス終了後~2018年10月17日(水)メンテナンス開始まで

今回の「歌姫狩衛戦・真説~戦歌の章~」では、「ボーナスクエスト」で獲得できる迎撃ポイントを通常よりもアップ!この機会に「MHF-ZZ」大型アップデートでリファインされた特別猟団部屋に触れてみよう!

特別猟団部屋

猟団迎撃戦に登場するモンスター「焔嶽龍ケオアルボル」

■「豪華声優サイン色紙プレゼントキャンペーン」は来週10月17日(水)まで!

応募期間:2018年10月17日(水)14:00まで

ハンターのフェイスやボイスなどの変更が可能な「イメチェンサービス」にて、中田譲治さん・松岡禎丞さん・早見沙織さん・佐倉綾音さんの新ボイスが追加!新ボイスの実装を記念して、今回追加された新ボイスをご担当いただいた豪華声優陣4名のサイン色紙をプレゼントするキャンペーンを開催中です。

「MHF-Z公式ツイート(@MHF_official)」をフォロー&対象のツイートをリツイートするだけでご応募いただけます!応募期間は、10月17日(水)14時まで!詳細は特設サイトをチェックしてください。

■大好評「スキルカフPZくじ」に早くも第2弾が登場!

10月10日(水)より、「スキルカフPZくじ 第2弾」を開始いたします。バリエーション豊富な「スキルカフPZ」で、辿異種の討伐がより快適に!

(C) CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.