第12回「富士急電車まつり2018」開催

平成18年富士急行創立80周年記念でスタートして12回目の今年は創立92周年
メイン会場である下吉田駅、富士山駅隣接の電車修理工場と河口湖駅の3会場。トーマスランド号での車掌お仕事体験・駅員のお仕事体験・駅長と撮影会・電車修理工場の見学・電車と綱引き・車両撮影会など多くの体験型イベントが実施されます。富士急行線オリジナルグッズの販売も実施されます。
富士吉田商工会議所青年部主催の「下吉田Autumn Festa２０１８」と同時開催です。
「富士急電車まつり2018」概要
《開催日》
平成30年11月3日(土) 10:00〜
※プログラムによって開催時刻は異なります
《場所》
富士急行線 下吉田駅、電車修理工場（富士山駅から徒歩約5分）、河口湖駅
《内容》
【下吉田駅】
車掌体験、駅員体験、駅長と撮影会など
【電車修理工場（富士山駅）】
電車と綱引き、台車の吊り上げ実演など
【河口湖駅】
車両撮影会、洗車機通過体験など
※イベント内容は変更となる場合があります
《注意事項》
・乗車券または駅入場料（大人170円、小人90円）等が必要となるイベントがあります
・イベント当日は天候・電車の運行状況等の理由により変更・中止となる場合があります
・定員制のイベントがあります
定員なしのイベントに関しても混雑状況により、人数を制限する場合があります
「富士急電車まつり2018」の専用ホームページで最新情報を確認ください。http://www.fujikyu-railway.jp/festival2018/
《問い合わせ》
富士急行線 富士山駅 0555-22-7133