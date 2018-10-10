第12回「富士急電車まつり2018」開催

平成18年富士急行創立80周年記念でスタートして12回目の今年は創立92周年

メイン会場である下吉田駅、富士山駅隣接の電車修理工場と河口湖駅の3会場。トーマスランド号での車掌お仕事体験・駅員のお仕事体験・駅長と撮影会・電車修理工場の見学・電車と綱引き・車両撮影会など多くの体験型イベントが実施されます。富士急行線オリジナルグッズの販売も実施されます。

富士吉田商工会議所青年部主催の「下吉田Autumn Festa２０１８」と同時開催です。

「富士急電車まつり2018」概要

《開催日》

平成30年11月3日(土) 10:00〜

※プログラムによって開催時刻は異なります

《場所》

富士急行線 下吉田駅、電車修理工場（富士山駅から徒歩約5分）、河口湖駅

《内容》

【下吉田駅】

車掌体験、駅員体験、駅長と撮影会など

【電車修理工場（富士山駅）】

電車と綱引き、台車の吊り上げ実演など

【河口湖駅】

車両撮影会、洗車機通過体験など

※イベント内容は変更となる場合があります

《注意事項》

・乗車券または駅入場料（大人170円、小人90円）等が必要となるイベントがあります

・イベント当日は天候・電車の運行状況等の理由により変更・中止となる場合があります

・定員制のイベントがあります

定員なしのイベントに関しても混雑状況により、人数を制限する場合があります

「富士急電車まつり2018」の専用ホームページで最新情報を確認ください。http://www.fujikyu-railway.jp/festival2018/

《問い合わせ》

富士急行線 富士山駅 0555-22-7133