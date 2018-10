アジア・オセアニア圏の『グランツーリスモSPORT』頂上決戦で日本人プレーヤーが優勝

10月6~8日、プレイステーション4用ソフト『グランツーリスモSPORT』内で開催されている『FIAグランツーリスモ・チャンピオンシップ2018 ネイションズカップ』のアジア・オセアニア選手権決勝が行われ、日本人プレーヤーの國分諒汰さんがチャンピオンに輝いた。

人気ドライビングシミュレーターシリーズ最新作のグランツーリスモSPORTでは、ゲーム内でFIA公認の選手権がふたつ開催されており、そのうち同じ国や地域のドライバーで争われるのがネイションズカップだ。

アジア・オセアニア地域の決勝には、これまでのシリーズ戦でランキング上位につけた30名が参加。日本やオーストラリア、香港、ニュージーランド、台湾と国籍もさまざまなプレーヤーが東京・お台場にあるお台場MEGA WEBに集結した。

レースはお台場MEGA WEBの特設会場で行われた

まず6日(土)には、世界一のグランツーリスモプレーヤーを決める『ワールドファイナル』出場権をかけたワールドファイナル出場者決定戦が行われ、30名のなかから10名が進出権を獲得。7日(日)にアジア・オセアニアチャンピオン、そしてワールドファイナルへの切符をかけた決勝が行われた。

決勝はマシンやコースを変えて3レースで争われ、獲得ポイントがもっとも多かったプレーヤーがチャンピオンとなる形。また最終レースはポイント2倍制で争われた。

アジア・オセアニア選手権決勝でトップ3に入ったプレーヤーたち

國分さんは3レース中、鈴鹿サーキットで行われたレース1と富士スピードウェイで行われた最終レースで優勝を飾り、アジア・オセアニア地域の頂点に立った。

また國分さんは11月に開催が予定されているワールドファイナルへの切符も獲得。北米/中南米リージョン、EMEAリージョンのチャンピオンと世界一の座をかけた戦いに挑む。

ランキング上位3名には記念の盾が贈られた

グランツーリスモの公式YouTubeでは、ワールドファイナル出場者決定戦とアジア・オセアニア選手権決勝の模様がアーカイブ配信されているほか、8日(月)に行われた自動車メーカー対抗エキシビションの模様も配信されている。

アジア・オセアニア選手権の戦いは実際のレースさながらの見応えあるバトルが繰り広げられているほか、エキシビションには脇阪寿一や柳田真孝、牧野任祐といったレーシングドライバーが参戦しているので、どちらも要チェックだ。

©2017 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.

Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved. Any depiction or recreation of real world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. “Gran Turismo” logos are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

Produced under license of Ferrari Spa. The name FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive designs are property of Ferrari Spa. The body designs of the Ferrari cars are protected as Ferrari Spa property under design, trademark and trade dress regulations