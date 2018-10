■100種類以上もの「パズル&ドラゴンズカード」8種のパズドラスキンを実装!今なら特別ログインボーナスで「パズル&ドラゴンズカード」10連ゲット!

ガンホーのスマートフォン向けゲーム「クロノマギア」が大型アップデートを2018年10月10日(水)に行い、「パズル&ドラゴンズ」(通称:パズドラ)とのフュージョンを本格始動させました。

本アップデートでは、100種類以上の「パズル&ドラゴンズカード」をついに本格実装。あわせて、「パズル&ドラゴンズパック」がゲットできる特別ログインボーナス「フュージョン記念!「パズル&ドラゴンズ」パック10連ゲット!」を実施いたします。

また、「ミル構築済みデッキ」の第2弾が登場するほか、新規登録ボーナスが「パズル&ドラゴンズパック」に変更になります。さらに、新スキンの声優、イラストレーターなどの詳細も発表いたしました。

「パズドラ」とのフュージョンを果たし、ますますパワーアップした「クロノマギア」をどうぞお楽しみください。

「パズル&ドラゴンズカード」100種以上を実装!

先行登場したカードを含め、「パズドラ」の人気モンスターたちが描かれた「パズル&ドラゴンズカード」100種以上を本格実装いたしました。クリーチャーカードだけで100種類以上、マジックカード9種類、さらに新規のスリーブがラインナップに加わります。

期間限定!特別ログインボーナス実施中!

カードパックがゲットできる特別ログインボーナス「フュージョン記念!「パズル&ドラゴンズ」パック10連ゲット!」を実施中です。期間中に「クロノマギア」にログインすると、1度だけ「パズル&ドラゴンズパック」10連パックが手に入ります。10連パックからゲットできる「パズル&ドラゴンズカード」はSR以上が1枚確定しています。

「ミル構築済みデッキ」第2弾登場!

大好評の第1弾につづき、「ミル構築済みデッキ」の第2弾が登場です。「パズル&ドラゴンズカード」との相性の良さはもちろんのこと、ミル専用スキン「星刻の時龍契士ミル(ダークカラー)」が解放されます。

「パズル&ドラゴンズカード」の新スキンの詳細発表!

「パズドラ」とのフュージョンで加わった新スキンの詳細が決定いたしました。スキンは、イラスト違いのカードを手に入れると解放することができます。これまでと異なるビジュアルとボイスをお楽しみください。

【スキン一覧】能力者/CV/illus.

魔輝の神王妃ヘラ

ゼータ用/森永千才/イトウヨウイチ

孤峰の大魔女ゼラ

ライザー用/花守ゆみり/イトウヨウイチ

光陰の愛龍喚士イデアル

リーリア用/花守ゆみり/池屋

永劫の青龍喚士ソニア

ガメイラ用/鈴木愛奈/安達洋介

天守の太陽神ラー

シキガミ用/利根健太朗/村瀬倫太郎

絶島の大魔女リーチェ

ナイト用/鈴木愛奈/池屋

交響の奏猫神バステト

ルルナ用/森永千才/安達洋介

「フュージョン記念!「パズル&ドラゴンズ」パック10連ゲット!」実施期間

2018年10月10日(水)メンテナンス後~2018年10月31日(水)11:59

■「パズドラ」とのフュージョンを記念して新たなランキングマッチ「パズル&ドラゴンズ杯」開催!

「パズドラ」とフュージョンしたことを記念して新たなランキングマッチ「パズル&ドラゴンズ杯」を2018年10月11日(木)より開始いたします。ランキングマッチは、世界中のプレイヤーと対戦し、獲得したTPの合計数と入賞ランクに応じて豪華報酬を手に入れることができます。「パズル&ドラゴンズ杯」では、ランキング1位の方には称号「永劫の青龍喚士」を付与いたします。2位以下も7位までに入賞すると、それぞれの順位にも称号を用意しています。

またランキング上位1%以内に入ると称号「王冠勢」が、ランキング上位10%以内に入ると、レジェンダリーパックが報酬として受け取れます。さらにTP1000以上を獲得した方は「パズドラ」の“四神”が集合した特別なスリーブを報酬として獲得できます。

TP100未満の場合、バトルに敗退しても所持TPは減らないので初心者の方でも気軽に挑戦していただけます。TPを集めれば集めるほど、手に入る報酬は増えていくのでどんどんバトルをお楽しみください。

開催期間:2018年10月11日(木)12:00~2018年10月29日(月)11:59

