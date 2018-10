俳優よりも監督！！ 知的イケメンが勢ぞろい！話題の監督たち！

『ボンド25(仮)』の監督を務める事が決定し、そのイケメンっぷりも話題になったキャリー・ジョージ・フクナガ。注目してみるとハリウッドにはイケメン監督がたくさん!ジョージ・クルーニー風イケメンやジョン・スノウ風イケメンなど、ハマる人には絶対にハマる個性豊かなイケメン監督を写真多めでご紹介します!

キャリー・ジョージ・フクナガ

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 20: Cary Fukunaga attends the Season One Premiere of Netflix's 'Maniac' at Center 415 on September 20, 2018 in New York City. (Photo by Taylor Hill/FilmMagic)

2020年公開予定の『007』シリーズ最新作『ボンド25(仮)』でシリーズ初の米国人監督に

なることが決定したキャリー・フクナガ。第6代目ボンド:ダニエル・クレイグの第5作目にして最後の作品ということで制作前から注目を集めている本作。必然と監督にも注目が集まっているのです。

NEW YORK, NY - AUGUST 25: Director Cary Fukunaga on the set of the Netflix series 'Maniac' on August 25, 2017 in New York City. (Photo by Bobby Bank/GC Images)

名前からお察し頂けるように日系4代目。語学が堪能ということで溢れ出る知性が魅力的♡ 監督だけでなく、脚本家としても活躍している彼が物語を書き始めたのは5年生のときのこと。

NEW YORK, NY - JULY 20: Cary Fukunaga attends 'Ozark' New York Screening at The Metrograph on July 20, 2017 in New York City. (Photo by Sylvain Gaboury/Patrick McMullan via Getty Images)

TVではエミー賞5部門に輝いたHBOのドラマ「TRUE DETECTIVE/トゥルー・ディテクティブ<ファースト・シーズン>」で製作総指揮に加えて監督も務め、エミー賞最優秀監督賞を受賞。

映画では2009年の『闇の列車、光の旅』で長編映画監督/脚本家デビュー。2011年にシャーロット・ブロンテの小説をミア・ワシコウスカとマイケル・ファスベンダー主演で映画化した『ジェーン・エア』を監督。

NEW YORK, NY - JULY 21: Director Cary Joji Fukunaga attends the 'Very Good Girls' premiere at the Tribeca Grand Hotel on July 21, 2014 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/WireImage)

定期的に?ロン毛時代がある様子。

続く長編監督3作目は2015年のNetflix独占配信の映画『ビースト・オブ・ノー・ネーション』。各国の名だたる映画祭の公式選定作品となった本作に出演したイドリス・エルバはゴールデン・グローブ賞最優秀助演男優賞にノミネートされ話題になりました。

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 13: Emma Stone (L) and director Cary Fukunaga attend the World premiere of the new Netflix series 'Maniac' at Southbank Centre on September 13, 2018 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage)

最近ではエマ・ストーンとジョナ・ヒルが主演を務めるNetflixオリジナルシリーズ『マニアック』を監督。「僕は異なる世界観や、ジャンルを表現するのが好きなんだ。本作では1つの作品の中にどんな世界でもスタイルでも10個くらい入れても良いということだったので、またとないチャンスだったんだ。」と語ったフクナガ監督。まだ見ていない方はぜひ。

VENICE, ITALY - SEPTEMBER 03: Director Cary Fukunaga attends a photocall for 'Beasts Of No Nation' during the 72nd Venice Film Festival at Palazzo del Casino on September 3, 2015 in Venice, Italy. (Photo by Franco Origlia/Getty Images)

気になるフクナガ監督の恋愛事情。今年41歳になるフクナガ監督ですが、現時点では未婚。2011年頃にミシェル・ウィリアムズとの交際説が浮上。昨年HBOドラマ「LEFTOVERS/残された世界」などで知られる17歳年下のマーガレット・クアリーとの交際が噂されましたが、真相はいかに。

NEW YORK, NY - MAY 21: Official recipient for 'Beasts of No Nation', director Cary Fukunaga poses for photographs in the press room during the 75th Annual Peabody Awards Ceremony held at Cipriani Wall Street on May 21, 2016 in New York City. (Photo by Brent N. Clarke/FilmMagic)

カメラマンとしても活躍し、モテモテ間違いなしのフクナガ監督。そんな彼の必殺口説きテクニックは…アートを贈ること!?「女の子に好きになってもらうためにアートを贈っていたよ。似顔絵を描いたり、絵を描いたり。ふたりの関係で大切なことについての手紙を送ったりもした。」やることもシャレているフクナガさん。大抵うまくいったとのこと。そりゃあそうでしょう。

タイカ・ワイティティ

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 07: Taika Waititi attends the 75th Annual Golden Globe Awards - Arrivals at The Beverly Hilton Hotel on January 7, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images)

監督、脚本家、俳優、コメディアンとしても活躍するニュージーランド出身、マオリの血を引くタイカ・ワイティティ。近年監督業に集中していますが、元は俳優としてこの世界に入りました。イケメンなのも納得ですね。

PARK CITY, UT - JANUARY 26: 2018 Taika Waititi attends the Sundance Film Festival Power of Story Panel Indies Go Hollywood at Egyptian Theatre on January 26, 2018 in Park City, Utah. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images)

俳優デビューから約10年後に監督デビュー。2004年に手掛けた短編『Two Cars, One Night』は監督初期作品でありながら、第77回アカデミー賞短編映画賞にノミネートされ高い評価を獲得しました。早くも監督としての才能を開花させた彼は、故郷ニュージーランドを拠点にTV、映画にとどまらずミュージックビデオやCMの監督も手掛け、幅広い分野で活動。『シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア』('14)や『ハント・フォー・ザ・ワイルダーピープル』(‘16)では俳優としても出演し、多才ぶりを発揮しています。

SANTA MONICA, CA - JANUARY 11: Actor Chris Hemsworth (L) and director Taika Waititi attend The 23rd Annual Critics' Choice Awards at Barker Hangar on January 11, 2018 in Santa Monica, California. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

同年には『モアナと伝説の海』の初期の脚本を担当。そして昨年、満を持して『マイティ・ソー バトルロイヤル』でハリウッド監督デビューを果たしました。撮影現場では冗談を言ったり、踊ったり、子供のようにはしゃいでいたそう。出演者のケイト・ブランシェットやクリス・ヘムズワースは人柄に魅了されていたのだとか。抜群のユーモアとセンスで確実にチャンスを活かし、人々の心を掴んでいます。

NEW YORK, NY - OCTOBER 31: Taika Waititi discusses 'Thor: Ragnarok' with the Build Series at Build Studio on October 31, 2017 in New York City. (Photo by Roy Rochlin/FilmMagic)

内面がとっても魅力的なワイティティですが外見も魅力的♡いちばんの魅力はエキゾチックな顔立ちでしょうか。くりんとしたまつ毛が印象的です。そんな彼は映画プロデューサーのチェルシー・ウィンスタンリーと結婚。2人の娘のパパでもあります。

VENICE, ITALY - AUGUST 29: Official Competition jury member Taika Waititi attends the Jury photocall during the 75th Venice Film Festival at Sala Casino on August 29, 2018 in Venice, Italy. (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

彼の最新作はスカーレット・ヨハンソンが主演を務める『Jojo Rabbit(原題)』。第2次世界大戦下のドイツを舞台にした本作には、昨年アカデミー助演男優賞を受賞したサム・ロックウェルや『ピッチ・パーフェクト』のレベル・ウィルソンら豪華俳優陣が出演。公開日は未定ですが日本公開もしてほしい作品です。

エドガー・ライト

VENICE, ITALY - AUGUST 30: 'Venezia 74' jury member Edgar Wright attends the Jury photocall during the 74th Venice Film Festival at Sala Casino on August 30, 2017 in Venice, Italy. (Photo by Dominique Charriau/WireImage)

昨年公開された『ベイビー・ドライバー』で監督を務め、一気に知名度を上げたエドガー・ライト。英国出身で10代の頃からで短編映画を作っていた彼は、TV作品の監督としてキャリアデビュー。そんな彼を長編映画監督として知らしめた作品は2004年の『ショーン・オブ・ザ・デッド』。ジョージ・A・ロメロの『ゾンビ』をパロディした本作で主演を務めたのは『ミッション:インポッシブル』シリーズのベンジー役で知られる英国俳優サイモン・ペグと英国コメディ俳優ニック・フロスト。その後『ホット・ファズ 俺たちスーパーポリスメン!』(’07)と『ワールズ・エンド 酔っぱらいが世界を救う!』('13)でもこの2人が主演を務めています。

LONDON, ENGLAND - JULY 10: Actor Simon Pegg, director Edgar Wright and actor Nick Frost attend 'The World's End' world premiere at the Empire Leicester Square on July 10, 2013 in London, England. (Photo by Dave J Hogan/Getty Images)

この3作、実は“スリー・フレーバー・コルネット3部作”と呼ばれていて、3作全てにコルネット・アイス(ヨーロピアン・シュガーコーンのようなアイス!)が登場するのです。元々3部作として製作するつもりはなかったライト監督。1作目『ショーン~』で、二日酔いを治すためにコルネット・アイスを食べる(自信の体験に基づく!)シーンを撮り、2作目『ホット・ファズ~』ではさりげないネタのつもりでコルネット・アイスを食べるシーンをいれたそう。

HOLLYWOOD, CA - AUGUST 21: Writer/director Edgar Wright, actor/writer Simon Pegg, and actor Nick Frost arrive at the premiere of Focus Features' 'The World's End' at ArcLight Cinemas Cinerama Dome on August 21, 2013 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

その共通点を記者に指摘されたライト監督は軽い気持ちでクシシュトフ・キェシロフスキの『トリコロール3部作』を用いて返事をしたのですが、これを機に、3部作にすることを思い立ち、『ワールズ・エンド~』では意識的にコルネット・アイスを登場させたのだとか。作品のカラーと味をあわせるこだわりっぷり!共通の俳優や作風だけでなく、アイスにも注目です!

Jason Schwartzman And Edgar Wright Attend The 'Scott Pilgrim Vs The World' European Film Premiere At The Empire Cinema, Leicester Square On August 18, 2010 In London. (Photo by Justin GoffUK Press via Getty Images)

出演者の1人ジェイソン・シュワルツマンといちゃいちゃ!?

3部作以外にも『スコット・ピルグリムVS. 邪悪な元カレ軍団』('10)を監督。マイケル・セラが主演を務め、日本から斉藤祥太・慶太も出演している本作にはアナ・ケンドリックやブリー・ラーソンといった現在ハリウッドで引っ張りだこの女優たちが出演。ライト監督にしか描けないオタクワールド全開の世界観はコアな映画ファンからも高い支持を獲得。B級コメディ映画を得意とする彼ですが『タンタンの冒険/ユニコーン号の秘密』(’11)といったアクションアドベンチャーや『アントマン』('15)といったアメコミ映画の脚本も担当。オマージュやパロディなど映画愛に溢れた作風で、幅広い映画ファンから愛されています。

BEVERLY HILLS, CA - OCTOBER 27: Director Edgar Wright attends the 2017 AMD British Academy Britannia Awards at The Beverly Hilton Hotel on October 27, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Jason LaVeris/FilmMagic)

そんなライト監督のイケメンポイントは知性を感じさせる黒髪♡髪の毛とヒゲを伸ばしていても清潔感が感じられるのは好ポイント。つるんとしたお肌とくりっとした目がチャーミングなイケメンです。そんな彼の恋愛事情といえば、2009年に『スコット・ピルグリム~』で出会ったケンドリックとの交際説。街中を2人で歩く姿がキャッチされましたが、パパラッチを嫌うケンドリックは公の場でも交際に言及することを拒否。その後、多くは明らかにならないながらも、LAを拠点とするケンドリックとロンドンを拠点とするライト監督は遠距離という難関も乗り越え上手く関係を築いていると思われていました。

LOS ANGELES, CA - DECEMBER 07: Taika Waititi (L) and Edgar Wright attend the 2017 GQ Men of the Year party at Chateau Marmont on December 7, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for GQ)

タイカ・ワイティティとまさかの2ショット

しかし2013年に破局報道。理由は明らかではありませんが友好的な別れだったそう。その後、新たな恋の噂は出ていないライト監督。SNSでは、家族を大事にしている様子が垣間見れるため、愛する人と家族になった際には愛に包まれた素敵な家庭になるのでしょうね。