■ジャストコーズ4 トレーラー「ブラックハンド」

ガブリエラ・モラレスが率いる世界最強の民間軍事組織「ブラックハンド」。リコにとって最大の敵となるガブリエラを紹介したトレーラーとなります。

■呼べよ嵐!混乱と破壊のカリスマ、再臨。

混乱と破壊の英雄「リコ・ロドリゲス」が、帰ってくる。

今作の舞台は南米にある大国「ソリス」。橋を破壊し航空機すら巻き込む竜巻、熱帯雨林の豪雨や雷、人の命すら脅かすほどの激しい砂嵐や雪山のブリザードなど、移り変わりの激しい気候が特徴のこの土地に、リコの知られざる過去が眠っている。

グラップリングフックがさらなる進化を遂げて登場。

前作にもあったオブジェクト同士を引っ張る「リトラクター」、今作より追加されたオブジェクトに推進力を与える「ブースター」や浮力を与える「エアリフター」。ブースターやエアリフターと組み合わせれば、戦車を飛行させることさえ可能。さらにMODで細かく調整することができ、自由なカスタマイズも可能になった。

■前作でユーザーから不評だった要素を改善。

ロケーションの変化が乏しかった前作から密林、雪山、砂漠など新たなロケーションを追加。

目標を破壊するといったミッションが多かった前作から、施設の防衛、データのハッキング、兵士の救助などさまざまなミッションを追加。

補給物資やファストトラベル、チャレンジなども遊びやすさを重視したさまざまな改善をしている。

