人生を知るほど輝く…大人のスタイルを採用したMINI限定車「バーガンディー・エディション」発売

BMWは、2018年5月に発売した新型「MINI Cooper 3ドア／MINI Cooper 5ドア」をベースに、洗練された大人のスタイルを採用した限定車「MINI Burgundy Edition（ミニ・バーガンディー・エディション）」を、全国のMINI正規ディーラーで2018年10月9日より合計320台限定で販売を開始した。

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「MINI Burgundy Edition」は「人生を知るほど、人生は輝く。」をテーマに、自分の人生と自分自身を知り尽くした、エレガントな大人に向けた限定車だ。

様々な個性をもった「赤」が複数折り重なり、引き寄せられるような専用色ピュア・バーガンディー・メタリックをボディー・カラーにまとい、インテリアには深みのある人生を象徴する年輪をイメージしたデザインがあしらわれたセンター・ディスプレイ・リングを装備している。さらに、同じく年輪をモチーフとしたオリジナル・デザインの限定バッジも用意された。

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そして、ボディー・カラーと同色のルーフ＆ミラー・キャップが装備されたMINI Cooper 3ドア・モデルが120台、MINI Cooper 5ドア・モデルが60台限定となる他、シルバー・ルーフ＆ミラー・キャップが装備された5ドア・モデルは140台限定となる。

「MINI Burgundy Edition」は、高いデザイン性に加えて安全装備も充実させており、MINI Cooperに標準装備であるドライビング・アシスト（前車接近警告機能、衝突回避・被害軽減ブレーキ）に加え、運転支援システムであるアクティブ・クルーズ・コントロールを特別装備している。ナビゲーション・システムは、タッチ・パネル機能と共に、手元でも操作可能なMINIコントローラーを装備している。さらに、リアビュー･カメラ、パーク・ディスタンス・コントロール、パーキング・アシスト・パッケージ、LEDヘッドライト、LEDデイライト・リング、LEDフロント・フォグ・ランプなどが特別装備され、高い安全性を実現している。

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希望小売価格は3ドア・モデルは3,790,000円、5ドア・モデルが3,970,000円（消費税込み）。

【MINI Burgundy Edition の主な特別装備内容】

・MINI Burgundy Edition専用ボディー･カラー ピュア・バーガンディー・メタリック

・MINI Burgundy Edition専用センター・ディスプレイ・リング

・MINI Burgundy Editionオリジナル・バッジ

・LEDヘッドライト / LEDデイライト・リング

・LEDリア・コンビ・ランプ（ユニオン・ジャック・デザイン）

・LEDフロント・フォグ・ランプ

・ホワイト・ターン・シグナル・ライト

・16インチ アロイ・ホイール ループ・スポーク・シルバー

・インテリア・サーフェス ピアノ・ブラック

・リア・ビュー・カメラ

・PDC（パーク・ディスタンス・コントロール）フロント＆リア

・パーキング・アシスト・パッケージ

・アクティブ・クルーズ・コントロール

・コンフォート・アクセス

・MINIエキサイトメント・パッケージ

・ライト・パッケージ

・ストレージ・コンパートメント・パッケージ

【その他主な標準装備】

・ナビゲーション・システム

・ドライビング・アシスト（前車接近警告機能、衝突回避・被害軽減ブレーキ）

【メーカー希望小売価格（消費税8％込）】

・MINI Cooper 3 Door Burgundy Edition：3,790,000円

・MINI Cooper 5 Door Burgundy Edition：3,970,000円

※上記のメーカー希望小売価格は、付属品価格、税金（消費税を除く）、保険料、登録に伴う諸費用を含まない車両本体価格です。

また「自動車リサイクル法」に基づく､リサイクル料金が別途必要となります。

※右ハンドル仕様。

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