本パッケージは現在ダウンロード配信中の東方ファン作品「東方蒼神縁起V」「東方幻想魔録W」の2作品を1枚のBlu-ray discに収めたものとなります。

「東方幻想魔録W」については追加コンテンツ「式神追加パッケージ」も収録しております。サークル苺坊主の代表作である本格派RPG2作品をお得な価格でまとめて楽しめる、決定版パッケージです。

本作は2018年10月14日開催の「博麗神社 秋季例大祭」にて出展されます「Play,Doujin!例大祭出張所」ブースにて初売りを行います。また、同時にAmazon.co.jpと、秋葉原の同人ショップAKIBA-HOBBYで取り扱いを開始いたします。

■東方蒼神縁起V「妖怪の生命力を奪う霧」

妖怪の生命力を奪い弱らせる謎の霧による異変が起こる。異変の首謀者は予想せぬ人物だった。古き良きRPGの流れを汲みながら、成長の楽しみ、戦略を立てる楽しみを追求した、本格派RPG作品。骨太のバランスと充実のやりこみコンテンツでいつまでも遊べる超ボリューム!

■東方幻想魔録W「存在が消滅する神隠し」

幻想郷から次々と妖怪が消えていく異変が起こる。そして黒幕が狙うのは幻想郷の崩壊。仲間を「装備」する新機軸「式神システム」で、自由自在にパーティーをカスタマイズ!式神とともに成長し、さまざまな地域を旅して神隠しの真相に迫る。サークル苺坊主の東方ファン作品・本格派RPG作品が1枚のパッケージになって登場。「東方幻想魔録W」の追加式神パッケージも収録した、まさしく決定版!

(C) 上海アリス幻樂団 (C) Mediascape Co., Ltd. / Strawberry bose.