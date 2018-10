(画像は叶姉妹公式ブログのスクリーンショット)

叶美香が自身の公式ブログに、セクシーなマイクロビキニ姿の写真を投稿。「恋のリスク」や「束縛」についての姉恭子の考えを綴り、数多くの「いいね!」を集めている。

■マイクロビキニで姉の格言を紹介

叶姉妹のオフィシャルブログに「恋のリスクと、『証し』の束縛」という記事がアップされたのは、10日。ピンクの極小マイクロビキニのみ身につけ、フィギュアのようなセクシーボディを顕にした写真を公開し、

「恋のリスク 相手のことがどんなに好きであっても、『相手の思うがまま』であることだけは避けましょう。

お互いの関係において、いかに自分を見失わないようにするか、その態度を養うことが、お互いを慈しみ大切にするということにつながるわけですから」

と、姉である叶恭子の恋の格言を記している。

■気持ちを偽ることに警鐘を鳴らす

今回紹介されたのは、2008年に出版された著書にも掲載されているという、叶美香お気に入りの「姉の格言」。さらに束縛については、相手の求めに応じて自分の考えを変えることに対し、

「自分の中にはない気持ちを、さもあるもののようにして相手に与えることを、『自分自身に対する偽り』と感じる考え方もあるのです」

と述べ、気持ちを偽ることに警鐘を鳴らすメッセージを紹介している。

■文句なしに美しいが、かわいそうではない

叶恭子の思慮深く凛とした内面が伺えるメッセージは、ブログの読者にも大人気。

そんな姉の恭子は、自身の公式インスタグラムでシンデレラに扮した姿を公開。青い瞳のグラマラスなお姫様は文句なしに美しいが、か弱いイメージは皆無。

「シンデレラが ぜんぜんかわいそうでないケース-2」

という秀逸なコメントを添えて読者を沸かせている。

■セクシー写真がメッセージ性を強化

無邪気でかわいらしい一面と、凛々しくタフなイメージを併せ持つ叶姉妹。

そんな彼女たちの名言には「セクシーだけどアーティスティック」写真が添えられており、格言のメッセージ性を強める相乗効果を発揮している。