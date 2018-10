チュニキャン沖縄でスペシャルライブ開催！NYLON JAPANプロデュースの新曲ジャケット写真も公開！

沖縄県出身7人組ガールズグループのChuning Candy(読み:チューニングキャンディー)が、NYLON JAPANプロデュースによる3rdシングルのジャケット写真を公開した。11月21日に発売される新曲タイトルは『Sugar Sugar Sweet』。タイトル通り、彼女たちの魅力を凝縮したビジュアルとなっている。キャッチーで甘いバブルガムポップに仕上がった同曲は、10月11日放送のラジオ日本「Chuning Candy Tune Up Party!!」(毎週木曜22時)で初オンエアされる予定。カップリング曲には沖縄のカヌチャリゾート「スターダストファンタジア2018-2019」イメージソング『Precious』を収録。11月1日に開催されるイルミネーション点灯式でスペシャルライ ブも披露する。

今年3月にデビューして以来、通称“チュニキャン” の名前で親しまれている彼女たちは、夏フェス出演や「TOKYO GIRLS COLLECTION」オープニングアクトを経て、韓国の人気歌番組「SHOW CHAMPION」に日本人女性グループとして史上初出演を果たすなど、注目度No.1の新世代ガールズグループ。年末に向けても様々なイベント出演が決定しているのでお見逃しなく。

オフィシャルサイト

http://chunican.com/

■LIVE/EVENT情報



●2018年10月13日(土)三井アウトレットパーク幕張

3rdシングル「Sugar Sugar Sweet」発売記念フリーライブ

http://chunican.com/schedule/detail.html?id=227

●2018年10月14日(日)渋谷マルイ

3rdシングル「Sugar Sugar Sweet」発売記念フリーライブ

http://chunican.com/schedule/detail.html?id=230

●2018年10月18日(木)NHKホール

第18回 虹の架け橋 まごころ募金コンサート

http://chunican.com/schedule/ detail.html?id=224

●2018年10月20日(土)福岡市役所西側 ふれあい広場

環境フェスティバルふくおか2018

http://chunican.com/schedule/detail.html?id=207

●2018年10月20日(土)HMV&BOOKS HAKATA

3rdシングル「Sugar Sugar Sweet」予約特典会

http://chunican.com/schedule/detail.html?id=228

●2018年10月21日(日)砂沼サンビーチ

砂沼フレンドリーフェスティバル2018

http://chunican.com/schedule/detail.html?id=225

●2018年10月22日(月)渋谷 duo MUSIC EXCHANGE

15th TOKYO INTERNATIONAL MUSIC MARKET LIVE

https://www.timm.go.jp/jp/jointevent/

●2018年10月27日(土)ららぽーと新三郷

3rdシングル「Sugar Sugar Sweet」発売記念フリーライブ

http://chunican.com/schedule/detail.html?id=229

●2018年11月01日(木)カヌチャリゾート

「スターダストファンタジア2018-2019」 スペシャルライブ

https://www.kanucha.jp/feature/stafan/event/ceremonia

■リリース情報

▼2018年11月21日(水)発売 Chuning Candy 3rdシングル「Sugar Sugar Sweet」

●初回盤 [CD+Blu-ray]

PCCA-04729 ¥1,667+税

封入特典:スペシャルクーポン、プレイパスコード



【CD収録楽曲】

01. Sugar Sugar Sweet

02. Precious

03. Jingle Bells

04. Sugar Sugar Sweet (Instrumental)

05. Precious (Instrumental)

06. Jingle Bells (Instrumental)

07. Sugar Sugar Sweet (Remix)

【Blu-ray収録内容】

01. Sugar Sugar Sweet Music Video

02. Sugar Sugar Sweet Dance Version

03. Sugar Sugar Sweet Jacket Making

04. Sugar Sugar Sweet Music Video Making

●通常盤 [CD Only]

PCCA-04730 ¥1,111+税

封入特典:スペシャルクーポン(初回生産分のみ)、プレイパスコード



【CD収録楽曲】

01. Sugar Sugar Sweet

02. Precious

03. Look me up

04. Sugar Sugar Sweet (Instrumental)

05. Precious (Instrumental)

06. Look me up (Instrumental)

07. Sugar Sugar Sweet (Remix)