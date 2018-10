【特集！秋は芸術の世界に飛び込みたい】アートな世界に浸れる海外ドラマ5選

聞きましたか、皆さん…10月のAXNミステリーは、なんと「アート・ミステリー特集」だそうですよ!これはワクワクが止まらない…ということで、今回は芸術の世界にどっぷり浸かりたい時にオススメの、アートな海外ドラマを5作品ご紹介します。

『ミニチュア作家』(2017)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYmVhZTllMDMtZmY2NS00MGEzLWJhOGMtMjMwMWRhN2ZhNTZhXkEyXkFqcGdeQXVyNTQxOTM1NTc@.V1.jpg

予告編

あらすじ

舞台は1868年のオランダ。

没落した名家の娘ネラは、母親の計らいでアムステルダムの豪商のもとに嫁ぐ。

ところが…滅多に家に帰ってこない夫、冷淡な年上の義妹、とっつきにくい使用人たち…思い描いていた結婚生活とはかけ離れた現実に、がっかりするネラ。

そんな彼女のために、夫ヨハネスが立派なドールハウスをプレゼントする。

部屋の一角を占めるほど大きなそのドールハウスのために、次々と届くミニチュア作品。

屋敷の住人に瓜二つの人形や、精巧に作られた小物は見事なものだったが、まるで屋敷の内情を知り尽くしているかのようなタイミングで人知れず届けられるのだった…。

不気味さを感じながらも、好奇心を抑えられないネラ。

…ミニチュア作家は、何のためにこんなことを?

https://www.mystery.co.jp/sites/jp.mystery/files/styles/image570x320/public/miniaturist010021.jpg?itok=vdIe44N8

~オランダ黄金期の光と闇~

17世紀のオランダといえば、まさに黄金時代。

現在でも観光地として名高い運河の街アムステルダムをはじめ、世界中から選りすぐった品が集まる貿易大国として急成長を遂げていました。

当時まさに鎖国真っただ中の日本(江戸時代)においても、オランダだけは貿易が許されていましたね。

(ポルトガルもOKでしたが、後に禁止になります)

と、そんな感じで、文化・経済・政治…あらゆる分野で一気に躍進した当時のオランダが舞台となっている本作。

ミニチュア作品を通して、ネラの新しい家族の秘密が少しずつ明らかになっていくミステリー要素もさることながら、世界の賞賛を浴びた当時のオランダの光と闇が垣間見える重厚な世界観。

作中にたびたび登場する、オランダに富をもたらした運河は美しいのですが…どこか暗く、肌寒い印象を受けます。

秋にじっくり見るにはピッタリのドラマです。

Alex Hassell and Anya Taylor-Joy in The Miniaturist (2017)

キャスト紹介

最後にささっとキャスト紹介も…

物語の中心人物ネラを演じるのは、アメリカ出身のモデル兼女優のアニャ・テイラー=ジョイ。

数多くの映画祭で絶賛された、魔女をテーマにしたホラー映画『ウィッチ』(2015)、さらにその翌年に公開された映画『モーガン プロトタイプL-9』(2016)と、主演が続いている22歳の若手女優さんですね!

STUDIO CITY, CA - JULY 30: Actress Anya Taylor-Joy visits 'The IMDb Show' on July 30, 2018 in Studio City, California. This episode of 'The IMDb Show' airs on September 6, 2018. (Photo by Rich Polk/Getty Images for IMDb)

ネラの夫・ヨハネス役には、イギリス出身のアレックス・ハッセル。

1980年、イギリス・サウスランド生まれ。

これまでに、ジュード・ロウ&ニコール・キッドマン共演の『コールド マウンテン』(2003)や、『もう一人のシェイクスピア』(2011)に出演しています。

LONDON, ENGLAND - APRIL 22: Alex Hassell attends the BAFTA Craft Awards held at The Brewery on April 22, 2018 in London, England. (Photo by Jeff Spicer/Getty Images)

ヨハネスの妹・マーリン役には、イギリス人女優ロモーラ・ガモイ。

1982年、香港政庁生まれ。

『THE HOUR 裏切りのニュース』(2011-2012)と、BBC One制作の『Emma(原題)』(2009)の2作品で、

ゴールデン・グローブ賞主演女優賞(テレビ部門)にノミネートされたことのある実力派女優さんです!

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 03: Romola Garai attends the BFI Luminous Fundraising Gala at The Guildhall on October 3, 2017 in London, England. (Photo by Fred Duval/FilmMagic)

放送情報

~AXNミステリーにて日本初放送!~

『ミニチュア作家』

10月27日(土)9:00pm- 【字幕版】全3話一挙放送

ミニチュア作家 | AXNミステリー

『アート・オブ・クライム 芸術犯罪捜査班』(2017-)

https://www.mystery.co.jp/sites/jp.mystery/files/styles/image1200x675/public/program-topartofclimb.jpg?itok=GWdYcSFC

予告編

実在の組織がモデル!世界中の美術品が集まるフランス発祥ミステリー

美術に疎いのに”文化財密売取締本部”に配属されてしまったアントワーヌ・ヴェルレ警部と、

ルーヴル美術館に勤務する美人美術史家でありながら、実は恐怖症に悩まされているフロランス・シャサーニュとがタッグを組み、美術品に絡んだ様々な凶悪犯罪に立ち向かう2話完結の本格ミステリー。

世界遺産や文化財などが惜しみなく登場するので、1エピソードを観終わるごとに審美眼が磨かれる(気分になる)こと請け合いです。

https://www.mystery.co.jp/sites/jp.mystery/files/styles/image570x320/public/artofcrime010061.jpg?itok=iO2S2rMm

https://www.mystery.co.jp/sites/jp.mystery/files/styles/image570x320/public/artofcrime010020.jpg?itok=vTRVYVdz

無骨でザ・脳筋なアントワーヌと、頭でっかちで神経質なフロランス…という、どう見ても正反対な二人が少しずつ距離を縮めていく人間関係も面白いです。

私見ですが…キャラクター的には、グロさを大幅にカットした『BONES』×『フランス絶景ミステリー』という感じかなと。

さらに…フランスの国家警察に実在するという、文化財に関する事件を扱う部署がモデルになっているのも見どころですね。

フランスといえば、芸術の都と言われるパリだけでも数え切れないほどの美術館がありますが、フロランスが所属しているのは、なんといっても泣く子も行きたいあのルーヴル美術館ですし。

歴史好き・美術好きな方なら必見のフランス産ドラマです。

https://www.mystery.co.jp/sites/jp.mystery/files/styles/image570x320/public/artofcrime010050.jpg?itok=Jmq7zvwZ

キャスト紹介

そんなマッチョで体育会系な警部アントワーヌを演じたのは、ニコラ・ゴブ。

1982年、ベルギー・ブリュッセル生まれ。

日本での知名度はあまり高くないかもしれませんが…フランスのTVシリーズに数多く出演しているほか、

2014年に公開され、日本でも高い興行収入を獲得したフランス版『美女と野獣』(2014)にも登場していました。

(エマ・ワトソン&ダン・スティーヴンス共演のディズニー版ではない方ですね)

LA ROCHELLE, FRANCE - SEPTEMBER 13: Nicolas Gob attends a photocall on day two of the 20th Festival of TV Fiction on September 13, 2018 in La Rochelle, France. (Photo by Sylvain Lefevre/Getty Images)

アントワーヌの相棒、美術史家フロランスを演じるのは、エレオノール・ベルナイム。

彼女もまた日本ではあまり知られていない女優さんではないかと思われますが…

ロマンス・コメディ映画『麗しき日々』(2013)や『Elle l'adore (原題)』(2014)など、

フランスのアカデミー賞とされるセザール賞に複数ノミネートされた話題作に出演しています。

LA ROCHELLE, FRANCE - SEPTEMBER 14: Actress Eleonore Bernheim attends 'L'Art du Crime' Photocall during 19th Festival Of TV Fiction on September 14, 2017 in La Rochelle, France. (Photo by Laurent Viteur/Getty Images)

放送情報

~AXNミステリーで日本初放送!~

『アート・オブ・クライム 美術犯罪捜査班』

10月20日(土)4:00pm-

【字幕版】全6話一挙放送

アート・オブ・クライム 美術犯罪捜査班 | AXNミステリー

『ジーニアス:ピカソ』(2018)

Antonio Banderas in Genius (2017)

予告編

20世紀を代表する近代画家のひとり、パブロ・ピカソ。

既存の概念をことごとく打ち破り、キュビズムという全く新しいジャンルを確立させた美術界の巨匠として知られる彼の、91年に及ぶ長い人生をドラマチックに描き出した本作。

2017年のエミー賞10部門ノミネートされた、前作『ジーニアス:世紀の天才アインシュタイン』に続き、

「有名だし、教科書で読んだことあるし、その人の写真を見せられれば名前は答えられる。

…でも、実際のところ、この人がどうスゴイのかはよく知らない」

という感じの著名人を取り上げて、その人の生涯を一緒に追いかけていける面白いドラマです。

Antonio Banderas in Genius (2017)

祖国スペインで過ごした少年時代、フランス・パリで画家としての道を模索した青年期、画家としての名声を手にしながらもなお、飽くなき探求心で前に進み続けた壮年期…とそれぞれの段階でのピカソという人間の生涯が同時進行していきます。

ギョーム・アポリネールやマックス・ジャコブら芸術家仲間との友情、数々の美しい女性との愛憎劇…

ピカソの作風はよく、”青の時代”や”ばら色の時代”などに分けられますが、

このドラマを通して、「ああ、この出来事があったから、作風が変わるのかー」ということも掴めるかと思います。

NEW YORK, NY - APRIL 19: Actors Alex Rich (L) and Antonio Banderas visit Build Studio to discuss National Geographic's anthology 'Genius: Picasso' on April 19, 2018 in New York City. (Photo by Monica Schipper/Getty Images)

キャスト紹介

画家として大成した壮年期のピカソを演じるのは、アントニオ・バンデラス。

1960年、スペイン生まれ。

『フィラデルフィア』(1993)『デスペラード』(1995)『マスク・オブ・ゾロ』(1998)などなど…数多くの映画に出演し、そのセクシーな魅力で世界中の女性を熱狂させてきました。

本作でも、自分よりも一回り以上年下の女性を虜にする魔性の魅力を持つピカソを見事に演じています!

個人的には、『スパイ・キッズ』シリーズのお父さん役のイメージが強いですが。

ちなみに…吹替えを担当されているのは、大塚明夫さんです…!渋いですなぁ。

NEW YORK, NY - APRIL 20: Antonio Banderas attends 'Genius: Picasso' after party during the 2018 Tribeca Film Festival on April 20, 2018 in New York City. (Photo by John Lamparski/WireImage)

青年期のピカソを演じるのは、アレックス・リッチ。

大ヒットドラマのシーズン2『TRUE DETECTIVE/ロサンゼルス』(2015)にゲスト出演しているほか、NETFLIXオリジナルのTVシリーズ『GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』(2017-)に準レギュラーとして登場しています。

2012年にテレビ・デビューした若手俳優で、本作『ジーニアス:ピカソ』が初めてのメインキャスト起用だとか。今後が楽しみですね!

青年期のピカソの吹替を担当されているのは、これまた人気声優の神谷浩史さんです。「そりゃ美女がほっとかないよな…」という雰囲気がよく出ています。

NEW YORK, NY - APRIL 20: Actor Alex Rich attends 'Genius: Picasso' during the 2018 Tribeca Film Festival at BMCC Tribeca PAC on April 20, 2018 in New York City. (Photo by Gary Gershoff/WireImage)

ジーニアス:ピカソ|番組紹介|ナショナル ジオグラフィック (TV)

『アート・オブ・モア 美と欲望の果て』(2015-)

Cary Elwes, Dennis Quaid, Kate Bosworth, and Christian Cooke in The Art of More (2015)

予告編

NYの高級オークションハウスで働く新人営業マンのグレアム。

元軍人である彼は、イラク従軍時代に出会った古美術品の密売組織と手を組み、華やかな上流社会でのし上がっていく。

ライバルとの熾烈な争い、密輸組織や悪徳ディーラーとの闇取引、飽くなき欲求に突き動かされる野心的な収集家…華やかな表舞台とは裏腹に、一歩間違えばキャリアはおろか命すら奪われかねない危険な世界が舞台!

素性を隠してアートのために奔走するオークションハウスの若きエリート・グレアム、金と権力を武器に欲望の赴くままに生きる不動産王サム、心に闇を抱えるライバル会社の美人営業マン・ロクサーナ…

一癖も二癖もある登場人物たちが抱えるそれぞれの過去や秘密が複雑に絡みあい、見ごたえのある人間ドラマに仕上がっています!

NEW YORK, NY - NOVEMBER 14: (L-R) Cary Elwes, Dennis Quaid, and Christian Cooke attend The Build Series to discuss 'The Art Of More' at AOL HQ on November 14, 2016 in New York City. (Photo by Mike Pont/WireImage)

キャスト紹介

主人公グレアムを演じるのは、クリスチャン・クック。

1987年、イギリス・西ヨークシャー出身。

映画『あと1センチの恋』(2014)をはじめ、TVシリーズ『イーストエンドの魔女たち』(2013-2014)『マジックシティ 黒い楽園』(2012-2013)などに出演していますね。

LONDON, ENGLAND - MAY 13: Christian Cooke attends the Virgin TV British Academy Television Awards at The Royal Festival Hall on May 13, 2018 in London, England. (Photo by Jeff Spicer/Getty Images)

政界への進出を狙う不動産王サムを演じるのは、なんと御年64歳(!)のデニス・クエイド。本作の制作総指揮も兼任しています。

1954年、アメリカ・テキサス州出身。

『エデンより彼方に』(2002)『デイ・アフター・トゥモロー』(2004)『G・I・ジョー』(2009)などなど…数多くの映画に出演しているベテラン俳優ですね。

LOUISVILLE, KY - MAY 04: Actor/musician Dennis Quaid attends the Unbridled Eve Gala during the 144th Kentucky Derby at Galt House Hotel & Suites on May 4, 2018 in Louisville, Kentucky. (Photo by Michael Loccisano/Getty Images fro Unbridled Eve)

オークションハウス垂涎のコレクションを保有する謎の大富豪アーサーを演じるのは、ケイリー・エルウィス。

1962年、イギリス・ロンドン出身。55歳(!)だそうですが…見えないですね~。

『プリンセス・グライド・ストーリー』(1987)『ロビンフッド/キング・オブ・タイツ』(1993)『ソウ』(2004)などなど…ジャンルを問わず数多くの映画に出演しているほか、

『サイク/名探偵はサイキック?』(2006-2014)にも数回ゲスト出演しています。

LOS ANGELES, CA - JANUARY 21: Cary Elwes arrives at the 24th Annual Screen Actors-Guild Awards at The Shrine Auditorium on January 21, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

グレアムのライバルである、老舗オークションハウスのCEOの娘で敏腕営業マンのロクサーナを演じるのは、ケイト・ボスワース。

1983年、アメリカ・ロサンゼルス生まれ。

『スーパーマン・リターンズ』(2006)や『ラスベガスをぶっつぶせ!』(2008)などなど…ヒロイン役が多いイメージがありますね。

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 07: Actress Kate Bosworth attends the Kate Spade New York Fashion Show during New York Fashion Week at New York Public Library on September 7, 2018 in New York City. (Photo by Desiree Navarro/WireImage)

現在、U-NEXTでシーズン2まで全話配信中です!(2018/10/10現在)

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 27: (L-R) Actors Christian Cooke, Kate Bosworth, Cary Elwes and Dennis Quaid attend SAG Foundation's 'Conversations' series screening of 'The Art Of More' at SAG Foundation Actors Center on October 27, 2015 in Los Angeles, California. (Photo by Vincent Sandoval/Getty Images)

「アート・オブ・モア 美と欲望の果て 」の動画視聴・あらすじ | U-NEXT

『ダ・ヴィンチと禁断の謎』(2013-2015)

Da Vinci's Demons (2013)

予告編

大ヒット映画『バットマン・ビギンズ』『ダーク・ナイト』の脚本家デヴィッド・S・ゴイヤーが手掛ける、15世紀のイタリア・フィレンツェに生きた孤高の天才レオナルド・ダ・ヴィンチの知られざる物語。

レオナルド・ダ・ヴィンチと言えば…もじゃもじゃのヒゲと深く刻まれた皺。世界的に有名なあの肖像画を思い浮かべる方が多いかな、と思います。

ライト兄弟が空を飛ぶ何世紀も前に飛行機の設計図を描いた人であり、戦車や潜水艦の構想をいち早く考えていた人であり、そして何より、『モナ・リザ』や『最後の晩餐』といった数多くの名画を残した人物でもあります。

ルネッサンス文化最盛期のイタリア・フィレンツェを支配していたメディチ家とも深い交流があったダ・ヴィンチ。

芸術家・発明家として隠者っぽい生活なのか…?と思いきや、思想家としての側面もあり、割と政治に関わるアグレッシブなダ・ヴィンチを楽しめるドラマです。

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjE1NTI4MjAyOF5BMl5BanBnXkFtZTcwNTgzOTEyOQ@@.V1SY1000SX1500AL_.jpg

ボッティチェリやミケランジェロなど、ほぼ同時期に活躍したほかの芸術家の存在感も強く、ルネッサンス期の美術に興味がある方なら一層楽しめる作品だと思います。

あっ!ただし「歴史ドラマあるある」で、過激なシーンも多いので苦手な方はご注意ください。

流血・性描写がわりと多めです。

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTYxOTYyMjU1NF5BMl5BanBnXkFtZTcwMDk5MjA3OA@@.V1SY1000SX1500AL_.jpg

キャスト紹介

若くエネルギーに溢れるレオナルド・ダ・ヴィンチを演じるのは、トム・ライリー。

1981年、イギリス・ケント州生まれ。

主にイギリスのTVシリーズを中心に活躍しており、『オックスフォードミステリー ルイス警部』や『ドクター・フー』にゲスト出演した後、2016年からイギリスでスタートしたTVシリーズ『Dark Heart(原題)』では主演を務めています。

NEW YORK, NY - MAY 26: Lizzy Caplan and husband Tom Riley pose backstage at the hit musical based on the film 'Mean Girls' on Broadway at The August Wilson Theater on May 26, 2018 in New York City. (Photo by Bruce Glikas/Bruce Glikas/FilmMagic)

ヴァチカン・ローマ法王の命により、ダ・ヴィンチに近づく冷徹な男リアリオ卿を演じるのは、ブレイク・リットソン。

1978年、イギリス・ロンドン生まれ。

『タイタス』(1999)『ハイド・パーク・オン・ハドソン』(2012)などなど映画に数多く出演しているほか、『Indian Summers(原題)』(2015-2016)や、『Krypton/クリプトン』(2018-)などTVシリーズにレギュラー出演も果たしている人気英国俳優です。

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 30: Blake Ritson attends the 60th London Evening Standard Theatre Awards at London Palladium on November 30, 2014 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage)

ダ・ヴィンチと逢瀬を重ねるミステリアスな美女ルクレチアを演じるのは、ローラ・ハドック。

1985年、イギリス・インフィールド区出身。

大ヒット映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズでは、主人公ピーター・クイルの母親メレディスを演じていました。また、『トランスフォーマー/最後の騎士王』(2017)など、人気の新作にも続々出演しています。

CHICAGO, IL - JUNE 20: Laura Haddock appears at the Transformers The Last Knight Chicago premiere at Civic Opera Building on June 20, 2017 in Chicago, Illinois. (Photo by Michael Hickey/WireImage)

以上、アートな世界に浸れる海外ドラマ5作品をご紹介しました!

秋といわず春夏秋冬どんなときでも、「今日は芸術に触れたいわ」という気分の時に、ぜひお試しください!