秋アニメ『ゾンビランドサガ』より第2話「I▽HIPHOP SAGA」のあらすじ＆先行場面カットが到着！　第1話よりも面白い展開に注目！

アニメスタジオMAPPA×エイベックス・ピクチャーズ×Cygamesが手掛ける、100％肉汁オリジナルTVアニメ『ゾンビランドサガ』。

このたび、2018年10月11日（木）より順次放送となる第2話「I▽HIPHOP SAGA」の先行カット＆あらすじが到着しました！

ゾンビィから自我に目覚め、ようやくアイドルグループとして一歩を踏み出したメンバーたち。巽幸太郎は、彼女たちの初舞台となるイベントを模索します。

（※▽はハートマークです）

第2話「I▽HIPHOP SAGA」● あらすじ

ただのゾンビィだったメンバー全員が自我に目覚め、《さくら》も安心したようだ。

ようやくここからアイドルグループとしての活動を始められる。

まずは、あいつらにゾンビィバレをした時の恐怖を叩きこまなければ。

グループ名も『デス娘（仮）』だと方向性が偏りそうなので、今変えてしまおう。

思い付かないので、今度にしよう。

あとは、アイドルグループにふさわしい初舞台の用意だ。

何か良いイベントはないものか。

―――――《巽幸太郎》の日記より

● スタッフ

脚本：村越繁

絵コンテ：石田貴史

演出：石田貴史

総作画監督：崔ふみひで

作画監督：大島美和 和田伸一 仁井学 二松真理 首藤武夫

美術監督：小倉一男

色彩設計：佐々木梓

撮影監督：柳田貴志

作品情報

オリジナルTVアニメ『ゾンビランドサガ』

● 放送情報

AbemaTV：10月4日より毎週木曜日23:30～

AT-X：10月4日より毎週木曜23:30～

TOKYO MX：10月4日より毎週木曜日24:00～

サンテレビ：10月4日より毎週木曜日24:00～

BS11：10月4日より毎週木曜日24:30～

サガテレビ：10月5日より毎週金曜日25:25～

TVQ九州放送：10月5日より毎週金曜日26:58～

〇リピート放送

AbemaTV：10月5日より毎週金曜日25:30?ほか

AT-X：10月6日より毎週土曜日15:30～

10月7日より毎週日曜日22:30～

10月10日より毎週水曜日7:30～

● STAFF

原作：広報広聴課ゾンビ係

監督：境宗久 （劇場版『ONE PIECE FILM STRONG WORLD』）

シリーズ構成：村越繁 （アニメ「シドニアの騎士」）

キャラクターデザイン：深川可純（アニメ「アイドリッシュセブン」）

美術監督：小倉一男

撮影監督：柳田貴志

色彩設計：佐々木梓

編集：後藤正浩

音楽：高梨康治

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

音響制作：dugout

アニメーション制作：MAPPA

オープニングテーマ：徒花ネクロマンシー

エンディングテーマ：光へ

アーティスト：源さくら（本渡楓）、二階堂サキ（田野アサミ）、水野愛（種田梨沙）、紺野純子（河瀬茉希）、ゆうぎり（衣川里佳）、星川リリィ（田中美海）

● CAST

巽幸太郎：宮野真守

源さくら：本渡楓

二階堂サキ：田野アサミ

水野愛：種田梨沙

紺野純子：河瀬茉希

ゆうぎり：衣川里佳

星川リリィ：田中美海

山田たえ：？

警察官Ａ：吉野裕行

ロメロ：高戸靖広

TVアニメ『ゾンビランドサガ』公式サイト

TVアニメ『ゾンビランドサガ』公式Twitter