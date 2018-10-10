秋アニメ『ゾンビランドサガ』より第2話「I▽HIPHOP SAGA」のあらすじ＆先行場面カットが到着！　第1話よりも面白い展開に注目！

アニメスタジオMAPPA×エイベックス・ピクチャーズ×Cygamesが手掛ける、100％肉汁オリジナルTVアニメ『ゾンビランドサガ』。
このたび、2018年10月11日（木）より順次放送となる第2話「I▽HIPHOP SAGA」の先行カット＆あらすじが到着しました！
ゾンビィから自我に目覚め、ようやくアイドルグループとして一歩を踏み出したメンバーたち。巽幸太郎は、彼女たちの初舞台となるイベントを模索します。
（※▽はハートマークです）
第2話「I▽HIPHOP SAGA」● あらすじ
ただのゾンビィだったメンバー全員が自我に目覚め、《さくら》も安心したようだ。
ようやくここからアイドルグループとしての活動を始められる。
まずは、あいつらにゾンビィバレをした時の恐怖を叩きこまなければ。
グループ名も『デス娘（仮）』だと方向性が偏りそうなので、今変えてしまおう。
思い付かないので、今度にしよう。
あとは、アイドルグループにふさわしい初舞台の用意だ。
何か良いイベントはないものか。
―――――《巽幸太郎》の日記より
● スタッフ
脚本：村越繁
絵コンテ：石田貴史
演出：石田貴史
総作画監督：崔ふみひで
作画監督：大島美和 和田伸一 仁井学 二松真理 首藤武夫
美術監督：小倉一男
色彩設計：佐々木梓
撮影監督：柳田貴志
作品情報
オリジナルTVアニメ『ゾンビランドサガ』
● 放送情報
AbemaTV：10月4日より毎週木曜日23:30～
AT-X：10月4日より毎週木曜23:30～
TOKYO MX：10月4日より毎週木曜日24:00～
サンテレビ：10月4日より毎週木曜日24:00～
BS11：10月4日より毎週木曜日24:30～
サガテレビ：10月5日より毎週金曜日25:25～
TVQ九州放送：10月5日より毎週金曜日26:58～
〇リピート放送
AbemaTV：10月5日より毎週金曜日25:30?ほか
AT-X：10月6日より毎週土曜日15:30～
10月7日より毎週日曜日22:30～
10月10日より毎週水曜日7:30～
● STAFF
原作：広報広聴課ゾンビ係
監督：境宗久 （劇場版『ONE PIECE FILM STRONG WORLD』）
シリーズ構成：村越繁 （アニメ「シドニアの騎士」）
キャラクターデザイン：深川可純（アニメ「アイドリッシュセブン」）
美術監督：小倉一男
撮影監督：柳田貴志
色彩設計：佐々木梓
編集：後藤正浩
音楽：高梨康治
音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ
音響制作：dugout
アニメーション制作：MAPPA
オープニングテーマ：徒花ネクロマンシー
エンディングテーマ：光へ
アーティスト：源さくら（本渡楓）、二階堂サキ（田野アサミ）、水野愛（種田梨沙）、紺野純子（河瀬茉希）、ゆうぎり（衣川里佳）、星川リリィ（田中美海）
● CAST
巽幸太郎：宮野真守
源さくら：本渡楓
二階堂サキ：田野アサミ
水野愛：種田梨沙
紺野純子：河瀬茉希
ゆうぎり：衣川里佳
星川リリィ：田中美海
山田たえ：？
警察官Ａ：吉野裕行
ロメロ：高戸靖広