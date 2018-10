『NCIS～ネイビー犯罪捜査班』アビー役ポーリー・ペレットが後任女優へ送ったメッセージが感慨深い

世界で最も観られているTVドラマ『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』アビー役を降板したポーリー・ペレットが後任であるディオナ・リーズンオーヴァ―に送ったアドバイスとは?

このお話の主人公

LOS ANGELES - AUGUST 9: Diona Reasoner plays forensic scientist Kasie Hines on the CBS series NCIS, on the CBS Television Network. (Photo by Cliff Lipson/CBS via Getty Images)

ディオナ・リーズンオーヴァー(Diona Reasonover)

生年月日:1992年1月6日

身長:168cm

デビュー年:2011年

主な出演作:『ガール・ミーツ・ワールド』『トランスペアレント』

LOS ANGELES - JULY 30: ’'Love Thy Neighbor' - After a Navy lieutenant is found murdered in his hot tub, the team interviews several families in the victim's peculiar neighborhood. Also, Torres must face the consequences after a volatile night out with Palmer, on NCIS, Tuesday, Oct. 2 (8:00-9:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. Pictured: Diona Reasonover (Photo by Robert Voets/CBS via Getty Images)

世界で最も観られているTVドラマ『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』。最新シーズンとなるシーズン16が9月より全米で放送中だ。

今シーズンは、番組放送開始当初から本作を支えてきたポーリー・ペレット演じる分析官のアビゲイル・‘‘アビー’’・シュートが降板してから初めてのシーズンとなる。

後任としてかねてより本作の出演していたディオナ・リーズンオーヴァーがケイシー・ハインズ役がチームに加わる。

本作が初の大役となる26歳の新進女優に対して、ベテランのポーリーがとても感慨深いアドバイスを送った。

ディオナは「ポーリーと会った時、彼女はすごく優しく接してくれた。‘‘そのままでいたらいいのよ’’とだけ言ってくれたの。‘‘ただ、あなた自身のままケイシーを演じたらいいのよ’’という感じでね。」と、ポーリーからアドバイスを贈られたと告白。

ポーリー自身がアビーを演じる時に心掛けていたであろうアドバイスをディオナに贈ったようだ。

このアドバイスから、ポーリーは自分自身を常に持っていたからこそ、撮影現場での不愉快な出来事を告発する勇気を持てたのだろうと思う。

いつかはアビーとケイシーが協力し合うシーンを観てみたいものだ。

【朗報?】『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』アビーは帰ってくる!ディノッゾが語るその理由とは? | 海外ドラマboard