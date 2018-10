■★5はピックアップキャラクターのみ出現!

対象キャラクターの確率がUPしたタンク&ヒーラーピックアップガチャを実施いたします。10連ガチャでは★4以上のキャラクターが1体必ず出現し、★5はピックアップキャラクターのみとなります。さらに、出現したピックアップキャラクターが重複した場合、レアリティに応じて魂獲得量が増加いたします。

ガチャ販売期間:2018年10月10日(水)メンテナンス終了後~10月18日(木)23:59

ピックアップキャラクター一覧

タンク

ホムラ

エゴウ

ヒーラー

リーザ

イーガ

対象キャラクター魂増加量

★3 通常時1個→5個

★4 通常時10個→30個

★5 通常時100個→300個

■ホムラ専用装備及びエゴウ専用装備も手に入る特殊依頼「手配モンスター出現」を開催!

期間限定で特殊依頼「手配モンスター出現」を実施いたします。クエストやミッションクリアで「戦果ポイント」を集め、ホムラ専用装備「★4 煙火の薙刀」を入手することができます。さらにミッションをクリアすることで、エゴウ専用装備「★4 守護者の鉄腕」も入手可能となります。

また、クエスト内のモンスターを討伐すると、一定確率で「キバ忍軍の計画書」を得ることができます。「キバ忍軍の計画書」を使用することで限定ステージ「“忍び寄る”キバ討伐」に挑戦することが可能となります。

開催期間:2018年10月10日(水)メンテナンス後~2018年10月20日(土)23:59

※クエスト「“忍び寄る”キバ討伐【中級】~【超級】」は10月21日(日)13:59までとなります。

限定ミッション報酬

キバ討伐上級ミッション:装備「★3 拳法着」、各種覚醒石など ※キバ討伐初級~上級ミッションをすべてクリアすると「キバ忍軍の計画書」が50個以上獲得可能となります。

忍び寄るキバ討伐上級ミッション:装備「★4 達人の胴着」、虹の特大結晶など

忍び寄るキバ討伐超級ミッション:エゴウ専用装備「★4 守護者の鉄腕」、★4キャラクター以上ガチャ券、精錬の鉱石、いい精錬の鉱石など

【ホムラ限定装備】★4 煙火の薙刀

【エゴウ限定装備】★4 守護者の鉄腕

■声優直筆のサイン色紙が当たるTwitterキャンペーン第5弾を開催!

2018年10月12日(金)より4日連続で声優直筆サイン色紙プレゼントキャンペーンを開催いたします。対象期間中に「アークザラッド R」公式Twitter(@arcthelad_r)をフォローし、キャンペーン対象のツイートをリツイートいただいた方から抽選で賞品をプレゼントいたします。第5弾である今回は、「ホムラ」「ヂークベック」「カイル」「コンラート」の声優直筆のサイン色紙になります。

期間

2018年10月12日(金)18:30~2018年10月22日(月)23:59

七瀬彩夏さん(ホムラ役):2018年10月12日(金)18:30~2018年10月19日(金)23:59まで

梅津秀行さん(ヂークベック役):2018年10月13日(土)18:30~2018年10月20日(土)23:59まで

川原慶久さん(カイル役):2018年10月14日(日)18:30~2018年10月21日(日)23:59まで

野上翔さん(コンラート役):2018年10月15日(月)18:30~2018年10月22日(月)23:59まで

