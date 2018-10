この度、「OPENREC.tv」にて、2018年10月13日(土)22時より、新番組「サタデーフォートナイトフィーバー」をレギュラー放送いたします。本番組では、毎回2組の豪華ゲストがペアで出演し、アイテム制限やアクション制限といった「縛りプレイ」を自ら課して「フォートナイト」をプレイします。各ペアにはプレイのパフォーマンスに応じてポイントが加算され、ランキングが毎週変わります。

記念すべき初回放送では、人気バーチャルYouTuberのアズマリム、ときのそら、かんな、ロボ子さんの4名が出演し、真剣勝負を行います。第二回目以降も、岡崎体育や「w-inds.」の橘慶太など、ミュージシャンやYouTuber、ストリーマー、インフルエンサーといった、業界を横断した豪華ゲストが出演予定となっております。MCにはゲームキャスターの岸大河と平岩康佑を迎えます。

また、1ヶ月に1度、視聴者参加企画の「FEVER WEEK」を開催いたします。この企画では、視聴者も参加してゲスト対抗の50vs50バトルを行います。お気に入りのゲストを応援するだけでなく、「フォートナイト」の腕を生かして勝利に導くことができるスペシャル企画となっております。ぜひ、「フォートナイト」プレイヤーはもちろん、番組を観るだけでも楽しめる「サタデーフォートナイトフィーバー」をご覧ください。

■「OPENREC.tv」/「サタデーフォートナイトフィーバー」概要

放送日時:2018年10月13日(土)22時~24時(以降、毎週土曜日22時より放送)

出演

岸大河(MC)

平岩康佑(MC)

アズマリム

かんな

ときのそら

ロボ子さん

岡崎体育(#2出演者)

橘慶太(#2出演者)

放送URL

https://www.openrec.tv/live/QoBVNbEMBp

(C) 2018, Epic Games, Inc. Epic, Epic Games, the Epic Games logo, Fortnite, the Fortnite logo, Unreal,Unreal Engine 4 and UE4 are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere. All rights reserved.