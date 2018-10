■「聖盾の騎士シャルロット」を始め、3体の新ユニットが参戦!

ピックアップ/ステップアップ開催期間

10月10日17時から10月23日13時59分まで

■STEP5で「聖盾の騎士シャルロット」が一体確定、さらに★5クリスタルの出現確率が3倍になる、ステップアップ召喚が開催!

開催期間

10月10日17時から10月23日13時59分まで

■STEP5で「聖盾の騎士シャルロット」の出現確率が5倍になる、ステップアップ召喚が開催!

開催期間

10月10日17時から10月23日13時59分まで

■ストーリーイベント「約束の星」が開始!

「聖盾の騎士シャルロット」や「フリーゼ」「シェパード」が活躍する、ストーリーイベント「結束の星」が開始した。10月15日17時からは「晶石」や「限定装備」を獲得しやすいエリアが登場する。

開催期間

10月10日17時から10月23日13時59分まで

■出演声優サイン色紙プレゼントキャンペーンが開催!

FFBE公式Twitterをフォローして、該当のキャンペーンツイートをリツイートすると、FFBE出演声優「日笠陽子」さんのサイン色紙が抽選で各5名にあたる。

FFBE公式Twitterはこちら

https://twitter.com/FFBE_JP/status/1049941572874194944

応募期間

10月10日から10月22日23時59分まで

■FFBE~情報の間~Youtube生放送

10月21日19時からFFBE公式YouTube チャンネルにて、「FF ブレイブエクスヴィアス3周年直前記念公開生放送」がYouTube Liveで放送される。FFBE 広野プロデューサー、宇津木ディレクター、ちゅうにーさん、みそしるさんとアメリカザリガニ平井さんを迎え、3周年記念の更なるキャンペーンや新登場のユニット、今後のアップデート情報に加えて3周年記念ファン感謝祭の情報が公開される。

YouTube 生放送ページはこちら

https://youtu.be/M2gU27h7oY0

