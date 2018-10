MUCC・逹瑯、「その一滴は汗のにおい」!? TOTALFATの新アルバムに迫る

ロックバンド「MUCC」のヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。10月3日(水)の放送では、メロディック・ハードコアバンドのTOTALFATから、ヴォーカル・ギターのJoseさんとヴォーカル・ベースのShunさんが登場。10月3日(水)にリリースしたニューアルバム『Conscious+Practice』について語りました。

TOTALFATのShunさん(左)とJoseさん(右)、中央は番組パーソナリティのMUCC・逹瑯

逹瑯:今回のアルバムタイトル(『Conscious+Practice』)は、どういう意味ですか?

Jose:「Conscious」っていうのは「意識する」、意識を覚醒させている状態で、「Practice」が日々同じことを繰り返すこと、つまり「練習」なんですけど、転じて「崇拝する」的な。

逹瑯:ストイックってこと?

Shun:そうですね。18年やってきて、自分たちの音楽のあり方とか、どこに飛ぶべきかっていうのを、自分たちのなかで反芻しながら去年のワンマンツアーをずっと回っていて。「やっぱり、意識できていないことってたくさんあるよな」って。曲を書くこともそうだし、演奏することも。そういう細かいことに自分たちが1個1個フォーカスしていったら、「俺ら、まだやってないことが全然たくさんあるじゃん」って。歌ってないこともたくさんあって、むしろ、あえて歌わないようにしていたことも、「歌っていいじゃん」みたいな。そこから覚醒したものを、毎日の練習も含めて、どんどん蒸留を繰り返して。最終的に、ポツンって濃い一滴が出てきたら、それが、今の俺らの一番かっこいい汁なんじゃないの?みたいな。

逹瑯:とても汗のにおいがするというか……。

Jose:でも、結果、それをやってる自分たちが楽しんでるアルバムだと思うんですよね。なので、ストイックっていうよりは、「これを楽しんでほしいな」っていうアルバムになったと思っています!

