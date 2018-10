■まだまだ夏は終わらない?!弾ける水しぶきがまぶしい水着姿の「四季」&「未来」が手に入るガチャ開催!同時開催の高難易度忍務で活躍すること間違いなし♪

今回のガチャは、「閃乱カグラ PEACH BEACH SPLASH」のコラボ水着を着た「四季」と「未来」が登場!「四季」と「未来」は、他のカードに比べて出現率が高くなっています。さらに、10連ガチャではSR以上のカードが1枚確定!そのほか、今までに登場したシノビ少女も再登場しますので、まだ手に入れていない方は必見です♪詳細は、ゲーム内のお知らせや公式Twitterでチェック!

開催期間:2018年10月10日(水)~2018年10月17日(水)13:59まで

※開催期間は、予告なく変更する場合があります。

新カードラインナップ

弾ける水しぶきがまぶしいPBSコラボ水着姿の「四季」&「未来」が登場

SSR四季(PBS)

SSR未来(PBS)

■URまで覚醒する「雅緋」が手に入るイベント開催!同時開催の高難易度忍務で覚醒素材を集めて覚醒させよう!

妖魔の封印を強化するためにシノビマスターズを開催しようとしていた雪不帰。しかし上層部からの指示は、シノビマスターズではなく、「PBS」という忍びの世界に古来よりあるという水鉄砲を用いる競技を行え、というものだった…。封印さえ強化できればいいという雪不帰の命により、月光と閃光は「PBS」を開催することにしたのだった。巫神楽三姉妹と“かぐら”の関係なども垣間見えるストーリーをぜひお楽しみください♪

さらに、同時開催のミッションを達成すると、大量の忍指南が手に入るので、シノビ少女たちを強くするチャンス!いっパイ集めて、最胸のシノビ少女を育てよう!

開催期間:2018年10月10日(水)~2018年10月17日(水)13:59まで

※開催期間は、予告なく変更する場合があります。

イベント達成報酬

イベント達成で覚醒素材を集めよう。閃乱覚醒する「雅緋」が登場!

SSR雅緋(PBS)

■2つの高難易度忍務登場!どんどん強くなる強敵を倒しながら全25話を制覇しよう!ドロップする覚醒素材で「雅緋(PBS)がURまで覚醒する!

同時開催のイベント「PBSコラボ2018 シノビ基地でLet's SPLASH!!!」で手に入る「雅緋(PBS)」をURまで覚醒させることができる2つの高難易度の忍務が登場!忍務ごとに違った覚醒素材が手に入るので、両方とも制覇することで、「雅緋」を覚醒することができます。

“地脈”を活かして優位に戦おう!

それぞれの忍務には「閃善」と「陰悪」の地脈が付いています。同時開催のガチャで登場した「四季」は「閃善」「未来」は「陰悪」ですので、今回の高難易度の忍務で活躍します♪

開催期間:2018年10月10日(水)~2018年10月17日(水)13:59まで

※開催期間は、予告なく変更する場合があります。

(C) Marvelous Inc. (C) HONEY PARADE GAMES Inc.