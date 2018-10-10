内田真礼さん、名塚佳織さん、井澤美香子さんら主要キャストが登壇するアニメ「グリザイア：ファントムトリガー」初のイベントとなる。追加情報は今後、グリザイアシリーズ公式Twitter（https://twitter.com/grisaia_fw）にて公開していくとのこと。

レナ役・内田真礼さん

クリス役・名塚佳織さん

有坂秋桜里役・井澤美香子さん

アニメ公式サイト

http://grisaia-pt.com/gptanime/

また、ゲーム「グリザイア：ファントムトリガー」Vol.3のAndroid版の配信が2018年10月3日よりスタート。魔眼使いの異名を持つ聖エール外国人学校の狙撃手・グミ（CV.三森すずこ）、グミの先輩であるシルヴィア（CV.長妻樹里）、ベルベット（CV.小見川千明）など魅力的なキャラクターも新登場。現在配信中のVol.1とVol.2と合わせて、スマートフォンやタブレットでも「グリザイア：ファントムトリガー」の世界を楽しめる。

■「グリザイア：ファントムトリガー THE ANIMATION」完成記念上映会

開催日時：2019年1月26日（土）

出演：内田真礼、名塚佳織、井澤美香子 ほか予定

開催内容：「グリザイア：ファントムトリガー THE ANIMATION」1＆2話の上映、出演キャストによるトークショウ

■Android版「グリザイア：ファントムトリガー Vol.3」配信情報

製品情報：Android版「グリザイア：ファントムトリガー Vol.3」

対応プラットフォーム：Googleplay

対応OS：AndroidOS4.0以上

価格：2,140円（税込）

Android版公式ページ：http://android.grisaia-pt.com/

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