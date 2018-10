『サカつくRTW』18-19シーズンの有名選手が「PICK UP SCOUT」対象に─★5確定スカウトも開催

セガゲームスのスマホ向けシミュレーション『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』(以下 サカつく RTW)は、2種類の★5確定スカウトに挑戦できる「PICK UP SCOUT」を開催します。

◆特別獲得枠つき!「GOLD PICK UP SCOUT」

開催期間:2018年10月10日(水)~10月24日(水)10:59

「GOLD PICK UP SCOUT」の特別獲得枠では、10連中の1枠において★5選手の出現確率が下記の通りアップします。

1回目:★5選手の出現確率10%

3回目:★5選手の出現確率30%

5回目:新★5選手から1体確定

※2回目と4回目は通常の提供割合となります。

◆1回限定!★5確定スカウトチケットおまけ付き「PICK UP SCOUT」

開催期間:2018年10月10日(水)~11月14日(水)10:59

お一人様1回限りの特別な限定スカウトです。「★5確定スカウトチケット」1枚のおまけが必ず付きます。

◆通常ピックアップスカウト

開催期間:2018年10月10日(水)~11月14日(水)10:59

新★5選手をはじめとした有名選手が登場する通常のピックアップスカウトです。

※上記、3つのスカウトの出現選手ラインナップは共通となります。

※新★5選手以外の選手も出現します。

◆チームを強化! 獲得アリーナリング3倍キャンペーン

開催期間:2018 年 10月 12 日(金)4:00~

通常より2倍だったアリーナ・ディビジョン報酬の「アリーナリング」がさらに3倍となるキャンペーンを開催します。

アリーナリング交換所では「覚醒専任コーチ」「進化練習素材」など選手の覚醒に必要な素材を獲得できます。たくさんのアリーナリングを獲得して選手強化に役立てましょう!

※3倍となるのはアリーナリングのみです。他ディビション報酬は通常量となりますのでご注意ください。

◆新監督・フォーメーションコンボ追加!

今回追加された監督は、それぞれ全選手のスキルを強化するコンボ効果を持っています。ぜひこの機会に手に入れて試合を優位に進めましょう!

【新たに追加された監督】

★3バドビエーロ

国籍: ブラジル

得意戦術:カウンター

フォーメーションコンボ:チームメッリ

■コンボ効果

全選手のタックル、スピード、セービングが、最大80%強化される。

★3マテゥガ

国籍: ドイツ

得意戦術: サイドアタック

フォーメーションコンボ:ディー・ヴェルフェ

■コンボ効果

全選手のキープ、ドリブル、メンタルが、最大80%強化される。

★3ピュエリ

国籍: フランス

得意戦術:中央突破

フォーメーションコンボ:フォックススタイル

■コンボ効果

全選手のキープ、スピード、メンタルが、最大80%強化される。

★3ボラスビアス

国籍: ポルトガル

得意戦術:ポゼッション

フォーメーションコンボ:アズール・エ・ブランコス

■コンボ効果

全選手のパス、トラップ、プレースキックが、最大80%強化される。

※フォーメーションコンボは、発動条件ポジションに、必要な「プレースタイル系統」を持つ選手を配置することで効果を発揮します。

※新監督はディビジョン2の「フランスリーグ」「オランダリーグ」開放後にランダムで登場します。

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は現在配信中。基本無料のアイテム課金制です。

©SEGA (公財)日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises

BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.

histrica_alice