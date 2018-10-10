『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』追加カット公開！　神奈川・東京での舞台挨拶も決定

角川シネマ新宿・シネマサンシャイン池袋ほかにて上映中の、OVA『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』。このたび、追加カットが公開となりました！

TVシリーズの第11話と第12話の間の時系列で、ロズワール邸を舞台にした「日常」のお話。ぜひ、劇場の大スクリーンでエミリアたちのカワイイ姿をご覧ください。

さらに今回、神奈川・東京にて舞台挨拶決定！ 大阪・京都で行われる舞台挨拶の一般発売もスタートしました。ここでは、これら最新情報をご紹介しましょう。

『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』追加カット公開

神奈川、東京にて舞台挨拶決定

横浜、川崎、東京にて、『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』の出演キャスト登壇の舞台挨拶の実施が決定！

■神奈川 会場・日時・登壇キャスト

【日時】10月20日(土) 9:00の回上映後

【会場】横浜ブルク13［Pコード：559-122］

【料金】2,000円均一

【日時】10月20日(土) 11:10の回上映前

【会場】横浜ブルク13［Pコード：559-122］

【料金】2,000円均一

【日時】10月20日(土) 13:45の回上映後

【会場】チネチッタ［Pコード：559-123］

【料金】2,000円均一

【日時】10月20日(土) 15:50の回上映後

【会場】ＴＯＨＯシネマズ川崎［Pコード：559-125］

【料金】2,000円均一

【神奈川 舞台挨拶登壇キャスト】

小林裕介(ナツキ・スバル 役)、高橋李依(エミリア 役)

※敬称略。 ※登壇者は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

■東京 会場・日時・登壇キャスト

【日時】10月21日(日) 13:30の回上映後

【会場】角川シネマ新宿［Pコード：559-094］

【料金】2,000円均一

【日時】10月21日(日) 16:00の回上映前

【会場】角川シネマ新宿［Pコード：559-094］

【料金】2,000円均一

【東京 舞台挨拶登壇キャスト】

高橋李依(エミリア 役)、内山夕実(パック 役)

※敬称略。 ※登壇者は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

■チケット販売

【先行抽選販売「プレリザーブ」】

・申込受付期間 10月11日(木)11:00 AM － 10月16日(火)11:00 AM

・抽選結果発表 10月16日(火)18:00頃

・申込みURL：http://w.pia.jp/t/re-zero-anime/

【一般販売】

10月17日(水)10:00AMより販売開始

【購入方法】

◎インターネット購入

チケットぴあ

◎直接購入

チケットぴあのお店 営業時間 10：00～20：00【営業時間は店舗によって異なります】

サークルＫ・サンクス 営業時間 朝5：30～深夜2：00【発売初日は10:00～】

セブンｰイレブン 営業時間 0：00～24：00【発売初日は10:00～】

◎電話予約

チケットぴあ音声自動応答 TEL：0570-02-9999

※要Pコード・自動応答24時間受付

(毎週火・水 2:30～5:30はシステムメンテナンスのため受付休止)

※チケット販売に関する注意事項は、チケットぴあのサイトにてご確認ください。

大阪、京都の舞台挨拶 一般発売開始

■会場・日時

【日時】10月13日(土) 10:50の回上映後

【会場】ＴＯＨＯシネマズなんば［Pコード：559-091］

【料金】2,000円均一

【日時】10月13日(土) 14:00の回上映後

【会場】ＴＯＨＯシネマズ梅田［Pコード：559-090］

【料金】2,000円均一

【日時】10月13日(土) 17:00の回上映後

【会場】Ｔジョイ京都［Pコード：559-092］

【料金】2,000円均一

【日時】10月14日(日) 10:30の回上映後

【会場】ＭＯＶＩＸ京都［Pコード：559-094］

【料金】2,000円均一

■登壇キャスト

小林裕介(ナツキ・スバル 役)、高橋李依(エミリア 役)、内山夕実(パック 役)

※敬称略。

※登壇者は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

■チケット販売

【一般販売】

10月10日(水)10:00AMより販売開始

【購入方法】

◎インターネット購入

チケットぴあ http://w.pia.jp/t/re-zero-anime/

◎直接購入

チケットぴあのお店 営業時間 10：00～20：00【営業時間は店舗によって異なります】

サークルＫ・サンクス 営業時間 朝5：30～深夜2：00【発売初日は10:00～】

セブンｰイレブン 営業時間 0：00～24：00【発売初日は10:00～】

◎電話予約

チケットぴあ音声自動応答 TEL：0570-02-9999

※要Pコード・自動応答24時間受付

(毎週火・水 2:30～5:30はシステムメンテナンスのため受付休止)

※チケット販売に関する注意事項は、チケットぴあのサイトにてご確認ください。

作品情報

「Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow」

角川シネマ新宿・シネマサンシャイン池袋 ほかにて上映中

上映劇場

＜STORY＞

呪いの元凶である魔獣ウルガルムを打ち倒し、アーラム村の子供たちを救ったスバルたち。やっと訪れた平穏も束の間、スバルは誰にも知られてはならない、とある極秘ミッションに挑んでいた。しかし変装していたにも関わらず、すぐにペトラを始め、村の子供たちに正体がバレてしまうスバル。開始5秒でバレてしまったミッションとは、エミリアとのデートコースの下見で……。

＜STAFF＞

原作・シナリオ監修：長月達平(MF文庫J『Re:ゼロから始める異世界生活』/KADOKAWA刊)

キャラクター原案：大塚真一郎

監督：渡邊政治

チーフ・ディレクター：小柳達也

シナリオ：横谷昌宏

キャラクターデザイン・作画監督：坂井久太

音楽：末廣健一郎

アニメーション制作：WHITE FOX

製作：Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会

＜CAST＞

ナツキ・スバル：小林裕介

エミリア：高橋李依

パック：内山夕実

レム：水瀬いのり

ラム：村川梨衣

ベアトリス：新井里美

ロズワール・L・メイザース：子安武人

OVA『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』公式サイト

『Re：ゼロから始める異世界生活』公式ツイッター（＠Rezero_official）