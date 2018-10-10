『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』追加カット公開！　神奈川・東京での舞台挨拶も決定

角川シネマ新宿・シネマサンシャイン池袋ほかにて上映中の、OVA『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』。このたび、追加カットが公開となりました！
TVシリーズの第11話と第12話の間の時系列で、ロズワール邸を舞台にした「日常」のお話。ぜひ、劇場の大スクリーンでエミリアたちのカワイイ姿をご覧ください。
さらに今回、神奈川・東京にて舞台挨拶決定！ 大阪・京都で行われる舞台挨拶の一般発売もスタートしました。ここでは、これら最新情報をご紹介しましょう。
『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』追加カット公開
神奈川、東京にて舞台挨拶決定
横浜、川崎、東京にて、『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』の出演キャスト登壇の舞台挨拶の実施が決定！
■神奈川 会場・日時・登壇キャスト
【日時】10月20日(土) 9:00の回上映後
【会場】横浜ブルク13［Pコード：559-122］
【料金】2,000円均一
【日時】10月20日(土) 11:10の回上映前
【会場】横浜ブルク13［Pコード：559-122］
【料金】2,000円均一
【日時】10月20日(土) 13:45の回上映後
【会場】チネチッタ［Pコード：559-123］
【料金】2,000円均一
【日時】10月20日(土) 15:50の回上映後
【会場】ＴＯＨＯシネマズ川崎［Pコード：559-125］
【料金】2,000円均一
【神奈川 舞台挨拶登壇キャスト】
小林裕介(ナツキ・スバル 役)、高橋李依(エミリア 役)
※敬称略。 ※登壇者は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
■東京 会場・日時・登壇キャスト
【日時】10月21日(日) 13:30の回上映後
【会場】角川シネマ新宿［Pコード：559-094］
【料金】2,000円均一
【日時】10月21日(日) 16:00の回上映前
【会場】角川シネマ新宿［Pコード：559-094］
【料金】2,000円均一
【東京 舞台挨拶登壇キャスト】
高橋李依(エミリア 役)、内山夕実(パック 役)
※敬称略。 ※登壇者は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
■チケット販売
【先行抽選販売「プレリザーブ」】
・申込受付期間 10月11日(木)11:00 AM － 10月16日(火)11:00 AM
・抽選結果発表 10月16日(火)18:00頃
・申込みURL：http://w.pia.jp/t/re-zero-anime/
【一般販売】
10月17日(水)10:00AMより販売開始
【購入方法】
◎インターネット購入
チケットぴあ
◎直接購入
チケットぴあのお店 営業時間 10：00～20：00【営業時間は店舗によって異なります】
サークルＫ・サンクス 営業時間 朝5：30～深夜2：00【発売初日は10:00～】
セブンｰイレブン 営業時間 0：00～24：00【発売初日は10:00～】
◎電話予約
チケットぴあ音声自動応答 TEL：0570-02-9999
※要Pコード・自動応答24時間受付
(毎週火・水 2:30～5:30はシステムメンテナンスのため受付休止)
※チケット販売に関する注意事項は、チケットぴあのサイトにてご確認ください。
大阪、京都の舞台挨拶 一般発売開始
■会場・日時
【日時】10月13日(土) 10:50の回上映後
【会場】ＴＯＨＯシネマズなんば［Pコード：559-091］
【料金】2,000円均一
【日時】10月13日(土) 14:00の回上映後
【会場】ＴＯＨＯシネマズ梅田［Pコード：559-090］
【料金】2,000円均一
【日時】10月13日(土) 17:00の回上映後
【会場】Ｔジョイ京都［Pコード：559-092］
【料金】2,000円均一
【日時】10月14日(日) 10:30の回上映後
【会場】ＭＯＶＩＸ京都［Pコード：559-094］
【料金】2,000円均一
■登壇キャスト
小林裕介(ナツキ・スバル 役)、高橋李依(エミリア 役)、内山夕実(パック 役)
※敬称略。
※登壇者は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
■チケット販売
【一般販売】
10月10日(水)10:00AMより販売開始
【購入方法】
◎インターネット購入
チケットぴあ http://w.pia.jp/t/re-zero-anime/
◎直接購入
チケットぴあのお店 営業時間 10：00～20：00【営業時間は店舗によって異なります】
サークルＫ・サンクス 営業時間 朝5：30～深夜2：00【発売初日は10:00～】
セブンｰイレブン 営業時間 0：00～24：00【発売初日は10:00～】
◎電話予約
チケットぴあ音声自動応答 TEL：0570-02-9999
※要Pコード・自動応答24時間受付
(毎週火・水 2:30～5:30はシステムメンテナンスのため受付休止)
※チケット販売に関する注意事項は、チケットぴあのサイトにてご確認ください。
作品情報
「Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow」
角川シネマ新宿・シネマサンシャイン池袋 ほかにて上映中
＜STORY＞
呪いの元凶である魔獣ウルガルムを打ち倒し、アーラム村の子供たちを救ったスバルたち。やっと訪れた平穏も束の間、スバルは誰にも知られてはならない、とある極秘ミッションに挑んでいた。しかし変装していたにも関わらず、すぐにペトラを始め、村の子供たちに正体がバレてしまうスバル。開始5秒でバレてしまったミッションとは、エミリアとのデートコースの下見で……。
＜STAFF＞
原作・シナリオ監修：長月達平(MF文庫J『Re:ゼロから始める異世界生活』/KADOKAWA刊)
キャラクター原案：大塚真一郎
監督：渡邊政治
チーフ・ディレクター：小柳達也
シナリオ：横谷昌宏
キャラクターデザイン・作画監督：坂井久太
音楽：末廣健一郎
アニメーション制作：WHITE FOX
製作：Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会
＜CAST＞
ナツキ・スバル：小林裕介
エミリア：高橋李依
パック：内山夕実
レム：水瀬いのり
ラム：村川梨衣
ベアトリス：新井里美
ロズワール・L・メイザース：子安武人
OVA『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』公式サイト
『Re：ゼロから始める異世界生活』公式ツイッター（＠Rezero_official）