【人には言えない】心の闇を抱えていた5人のセレブを救ったものとは？

今、第一線で活躍する有名な5人のセレブ。悩みとは無縁そうな彼らにも、人には言えない心の闇がありました。そんな彼らを救ったものとは…?

1.ジャスティン・ティンバーレイク

ステージに立つこと

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Justin Timberlake attends the 70th Emmy Awards - Arrivals at Microsoft Theater on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images)

彼はかなりシャイな子供だったそう。「子供の頃は内気だった。でも、人前でパフォーマンスできることや注目を浴びることが自分を変えるとわかったんだ。」と話すジャスティン。

「自分に自信がない子供だった。だけど、ある日突然、自分の殻を打ち破ったんだ。頭の中のモンスターを追い出すことができたのは、ステージのおかげなんだ」と話します。恐怖に打ち勝って、自分を表現する楽しさを知ったようです。

2.アシュトン・カッチャー

本のおかげで…

HOLLYWOOD, CA - MAY 03: Actors Mila Kunis (L) and Ashton Kutcher at the Zoe Saldana Walk Of Fame Star Ceremony on May 3, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney)

アシュトンは、禁煙に成功。「禁酒はできなかったけど、タバコは止めたよ。」とコメント。禁煙に関する本を読んで、実践したそう。くせになっているものを断ち切るのは難しいですよね…。それを断ち切ったのは偉い。

3.アンドリュー・ガーフィールド

演技をすること

NEW YORK, NY - JUNE 04: Actor Andrew Garfield attends the 2018 Tony Honors For Excellence In The Theatre and 2018 Special Award Recipients Cocktail Party at the Sofitel Hotel on June 4, 2018 in New York City. (Photo by Mark Sagliocco/WireImage)

『アメイジング・スパイダーマン』で、スパイダーマンだった彼にも、弱い部分がありました。「僕はかなり繊細で、気持ちを表現するのが難しくて、ずっとそれを解消できる場所を探していたよ。それを吐き出さないと、めちゃくちゃな方向へ行って、気持ちが崩れそうだったから。そうして、上手に気持ちを表現することができるのは、演技の仕事だったんだ」。

演技でいろんな自分になることができるのは、彼を救っているのかもしれないですね。

4.ドウェイン・ジョンソン

信じるものを見つけること

NEW YORK, NY - JULY 11: Dwayne Johnson leaves 'The Late Show With Stephen Colbert' at the Ed Sullivan Theater on July 11, 2018 in New York City. (Photo by James Devaney/GC Images)

強そうに見える彼だけど…実はうつに苦しんでいたそう。

「うつになって気がついた大切なことは、自分は1人じゃないってこと」とコメント。「最初は、うつを乗り越えるのは困難かもしれない。自分は1人ぼっちだと何度も感じるかもしれない。でも、信じられる何かを見つけないとって気がついたんだ。痛みの反対側には、何か希望があるってことだから」。

明るく、怖いものなんてなさそうな彼も、心に秘めていたものがあったんですね。

5.オーランド・ブルーム

演技をすること

MONTE-CARLO, MONACO - SEPTEMBER 26: Orlando Bloom attends the Gala for the Global Ocean hosted by H.S.H. Prince Albert II of Monaco at Opera of Monte-Carlo on September 26, 2018 in Monte-Carlo, Monaco. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images)

演技のお仕事が、失読症を克服することに繋がったそう。「字がうまく読めなくて、子供のように怒っていたんだ」と困難を告白。「自分は賢いと思っても、失読症には苦しんだよ。でも演技をすること、パフォーマンスすることは僕を苦しみから救ってくれた」。

いかがでしたか?

NEW YORK, NY - JULY 10: (L-R) Simone Garcia Johnson, actor/producer Dwayne Johnson and Ata Johnson attend the 'Skyscraper' New York premiere at AMC Loews Lincoln Square on July 10, 2018 in New York City. (Photo by Jim Spellman/WireImage)

ドウェイン・ジョンソンの娘と母親。

ドウェイン・ジョンソンが、うつを患っていたのは驚きでした。それぞれ、夢中になれるもの、助けになるものを見つけて、困難を乗り越えられて良かったです。第一線で活躍する彼らを応援したいです。

