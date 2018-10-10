日本护照免签国家和地区数量高居榜首

【共同社华盛顿10月10日电】比较无需签证即可前往的国家和地区数量的“护照排行榜”显示，日本护照超越新加坡居于首位，成为“世界最强护照”。提供永住权取得等相关咨询服务的亨氏顾问公司（Henley & Partners）9日发布了这一榜单。

该公司榜单显示，持日本护照可免签前往的国家和地区达190个，多于排名第二的新加坡189个。德国、法国、韩国以188个并列第三。

该榜单在国际航空运输协会（IATA）数据基础上加以独自调查等得出。（完）