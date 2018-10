Xbox Deals with Gold、『Shadow of the Tomb Raider』や『レッド・デッド・リデンプション』が対象に

マイクロソフトはXbox Live Gold加入者向けの割引販売サービス、Deals with Goldの対象タイトルを更新しました。また、併せてスペシャルセールも開催されています。

『Gears of War 4』: 3,900円 1,560円(60%OFF)

『MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE』: 7,000円 2,800円(60%OFF)

『MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE デラックスエディション』: 10,000円 4,000円(60%OFF)

『Sea of Thieves』: 7,450円 4,842円(35%OFF)

『バトルフィールド 1 In the Name of the Tsar』: 1,404円 無料(100%OFF)

『バトルフィールド 1 They Shall Not Pass』: 1,404円 無料(100%OFF)

『チャイルドオブライト ゴーレムの苦しみパック』: 324円 162円(50%OFF)

『チャイルドオブライト 光のオーロラパック』: 216円 108円(50%OFF)

『チャイルドオブライト 闇のオーロラパック』: 216円 108円(50%OFF)

◆Xbox Live Gold加入者向けサービス

Xbox One

『Shadow of the Tomb Raider』: 8,618円 6,464円(25%OFF)

『Shadow of the Tomb Raider - Digital Deluxe Edition』: 9,720円 7,290円(25%OFF)

『Shadow of the Tomb Raider - Croft Edition』: 12,830円 9,623円(25%OFF)

『Unravel ヤーニーバンドル』: 3,024円 1,966円(35%OFF)

『NBA LIVE 19』: 8,424円 5,645円(33%OFF)

『Madden NFL 19』: 8,424円 5,476円(35%OFF)

『Madden NFL 19: Hall of Fame エディション』: 10,584円 6,350円(40%OFF)

『Robocraft Infinity』: 2,150円 860円(60%OFF)

『Unravel Two』: 1,944円 1,458円(25%OFF)

『チャイルド オブ ライト』: 1,598円 479円(70%OFF)

Xbox 360

『レッド・デッド・リデンプション』: 3,672円 1,211円(67%OFF)

『DAYTONA USA』: 1,029円 514円(50%OFF)

『Virtua Fighter 2』: 515円 257円(50%OFF)

『電脳戦機バーチャロン オラトリオ・タングラム』: 1,543円 771円(50%OFF)

『Fighting Vipers』: 515円 128円(75%OFF)

『Worms 2: Armageddon』: 515円 128円(75%OFF)

『Worms』: 515円 128円(75%OFF)