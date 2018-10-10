观光厅调查显示中介网站刊登民宿有2成涉嫌违法

【共同社10月10日电】日本观光厅10日公布的调查结果显示，在截至6月15日中介网站上登出的24938个民宿中，有相当于2成的4916个民宿涉嫌违法。《住宅住宿事业法（民宿新法）》禁止为违法民宿做中介。观光厅将要求运营网站的中介公司删除相关信息，进一步驱逐违法民宿。

日本政府力争到2020年使全年的访日外国游客数增至4000万人次，将民宿作为确保住宿设施举措的支柱。不过，也有不良房东钻中介公司审查的空子，违法民宿似乎难以杜绝。

根据37家中介公司提交的民宿清单，观光厅将其与各地方政府接受房东等申请时获取的信息进行了对照。

6月15日实施的民宿新法在全国解禁了民宿经营，条件是房东等需向地方政府提交申请。

调查以根据民宿新法提交经营申请的设施和根据《旅馆业法》允许作为“简易旅店”的民宿等为对象。其中存在房东等以虚假的编号等申请在网上刊登，或是民宿地址和房东姓名与提交给地方政府的申请不一致等情况。民宿清单中地址不全的情况也被判断为涉嫌违法。

中介网站刊登最多的是简易旅店，共有16218个。根据民宿新法提交申请的为4724个，另外也有利用国家战略特区制度获准的设施。涉嫌违法的有2824个简易旅店、1278个根据民宿新法提交申请的设施等。

观光厅的第2次调查要求中介公司到本月15日提交截至9月底的民宿清单。由于住宿游客难以分辨违法民宿，观光厅将定期开展调查，着力监视中介网站。（完）