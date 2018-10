■「メルタン」を捕まえよう!

鍵を握るのは「ふしぎなはこ」

先日発見された、幻のポケモン「メルタン」だが、「Pokémon GO」に現れることが判明。「メルタン」を捕まえるには、「Pokémon GO」から「ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ」へポケモンを送ることによって、「Pokémon GO」で手に入る、「ふしぎなはこ」が必要なようだ。

「ふしぎなはこ」を手に入れる

「Pokémon GO」から「ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ」へポケモンを送ると、「Pokémon GO」では「送ったポケモンのアメ」などが手に入る。

これに加えて、初めてポケモンを送った際には、特別な道具「ふしぎなはこ」を受け取ることができる。友だちの「ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ」へポケモンを送った場合も、手に入れることができる。

ただし、「ふしぎなはこ」は、同時に2つ以上保有することができないので注意しよう。

※「ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ」と「Pokémon GO」の接続台数に上限はありません。

「Pokémon GO」で「ふしぎなはこ」を使う

「Pokémon GO」で「ふしぎなはこ」を使用すると、「ふしぎなはこ」を使ったプレイヤーのまわりだけに、一定時間「メルタン」が現れるようになる。フィールドマップ上の「メルタン」をタップし、ボールを投げることで、「メルタン」を捕まえることができる。

「ふしぎなはこ」は、一度使用するとしばらく使用できなくなり、一定期間が経過した後に、ポケモンを「ポケットモン

スター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ」に送ると、また使用できるようになる。友だちの「ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ」へポケモンを送った場合も同様だ。

「Pokémon GO」から「ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ」へ、ポケモンはいつでも送ることができる。ポケモンを送るたびに、「Pokémon GO」で「送ったポケモンのアメ」などが手に入る。

「メルタン」といっしょに、カントー地方を大冒険!

「Pokémon GO」で捕まえた「メルタン」は、「ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ」へ連れてくることができる。カントー地方でも、「メルタン」といっしょに冒険しよう。

自分の「Pokémon GO」だけでなく、友だちの「Pokémon GO」で捕まえた「メルタン」を自分の「ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ」へ連れてくることもできる。

■「スペシャルリサーチ」で「メルタン」の謎に迫れ!

「Pokémon GO」に、幻のポケモン「メルタン」を探す「スペシャルリサーチ」の登場が決定。この「スペシャルリサーチ」は、冬頃から登場予定だ。ウィロー博士とともに、さまざまな調査に挑み、「メルタン」を捕まえよう。

※「メルタン」を探す「スペシャルリサーチ」は、複数回挑戦することができません。

「スペシャルリサーチ」とは?

「スペシャルリサーチ」は、ポケモンのさまざまな謎へと迫るストーリーを楽しむことができる、「Pokémon GO」のシステム。トレーナーは、ウィロー博士から依頼された調査の「タスク」を達成しながら、ポケモンの謎に迫っていく。

「タスク」には、例えば「ポケモンを10匹捕まえる」や「ナイススローを3回投げる」といったものがあり、タスクを達成すると、冒険に役立つ道具やめずらしいポケモンとの出会いなど、さまざまなリワードが手に入り、同時にストーリーも進んでいく。

ストーリーが進むにつれ依頼の難易度も上がっていくが、粘り強く取り組むことで、重要な発見へとつながっていくかもしれない。

■オーキド博士とウィロー博士の研究も、順調に進んでいます。

「Pokémon GO」で報告された、「メルタン」にへんしんしたメタモンの目撃情報を受け、研究を進めるオーキド博士とウィロー博士。「メルタン」の出現に「ふしぎなはこ」が関わっていることを、彼らも突き止めたようです。

公式PV:「W Professors」Profile02「メルタンと“ふしぎなはこ”」

動画URL:https://youtu.be/_lJMVL8cz1k

Profile01「新しいポケモン、発見」も合わせてチェック!

公式PV:「W Professors」Profile01「新しいポケモン、発見」

動画URL:https://youtu.be/MT1J_cEELR8

■特別映像が公開!

「メルタン」の生態を観察した、特別映像が公開。好奇心旺盛な「メルタン」たちは、さまざまな物に興味を示し、さまざまな表情を見せてくれる。

特別映像:メルタンの秘密―私の前に現れた、謎のポケモンについての記録―

動画URL:https://youtu.be/OqQit0JrdFQ

「メルタン」たちは金属を好み、金属製品を見つけると、のっそりのっそり近づいていく。また、照明にぶら下がったり、コップの水を眺めてみたり、モンスターボールを転がしてみたりと、自由気ままに過ごしているようだ。

(C)2018 Pokémon. (C)1995-2018 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon・モンスターボールは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。(C)2018 Niantic, Inc.(C)2018 Pokémon. (C)1995-2018 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。