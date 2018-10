モノづくりの腕を磨くため各地の島をめぐる主人公だが、島をめぐって得られるのはモノづくりの知識だけではない。なんと各地で出会った人々が、からっぽ島にやってくる。はじめは何もなかった島がどんどんにぎやかになっていく。

■出会った人々を、からっぽ島に移り住ませよう!チカラを借りてからっぽ島でのモノづくりに挑戦だ!

モンゾーラなど各地の島で得られるのはモノづくりの知識だけではない。なんと出会った人々を、からっぽ島に移り住ませることができるのだ。それぞれの得意技を活かして、からっぽ島でのモノづくりに協力してもらおう。はじめは何もなかった島がどんどん豊かになっていく。

各地の島で事件を解決したら、出会った人々を島に移り住ませよう!

パーティを組んで一緒に探索!

人々と協力してモノづくり!

からっぽ島をどんどん開拓していこう!

はじめは何もなかったからっぽ島が、どんどん豊かな島になっていく!

自分だけのからっぽ島をつくり上げよう!

■さらにパワーアップしたモノづくり!自由な発想で、自分だけの「からっぽ島」をつくろう!

広大なからっぽ島では、身につけた知識を活かして、さまざまなモノを自由につくって楽しむこともできる。ここでは、モノづくりの発想を刺激するパワーアップ要素の一部を紹介。今までにない斬新なモノがつくれるかも!?

染色で色を替えられるモノも。理想のカラーリングを追求しよう!

素材を組み合わせて食事の支度。食卓も一層豪華に!

並べると連結して形が変わるブロックで配置のバリエーションも広がる!

連結するガラス窓をつなげて大きな窓や水槽もつくれる!

(C) 2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.Developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.