＜レスリング＞11.12～18 U-23世界選手権（ルーマニア）に男女30選手を派遣

　11月12日（月）～18日（日）にルーマニア・ブカレストで行われるU-23世界選手権に下記の男女30選手を派遣する。

　23歳以下の選手で争われるU-23世界選手権は、今年が2回目。ポーランドで行われた昨年は、男子両スタイルでそれぞれ「金1」、女子で「金6・銀1」を獲得。シニアの世界選手権に続いて3スタイルでチャンピオンを輩出した。

　女子50kg級の五十嵐未帆（至学館大）、同59kg級の熊野ゆづる（日大）、同65kg級の源平彩南（至学館大）、76kg級の松雪泰葉（至学館大）の4選手が昨年に続く優勝を目指す。

　男子グレコローマンは11月9日（金）、女子は11日（日）、男子フリースタイルは13日（火）に、いずれも成田空港から出発する。

　日本選手団は下記の通り。

役員

【総監督】赤石光生（日本オリンピック委員会）

【男子グレコローマン監督】笹本睦（日本オリンピック委員会）、【同コーチ】齋川哲克（栃木・足利工高教）、松本隆太郎（日体大専任コーチ）

【女子監督】笹山秀雄（自衛隊）、【コーチ】齊藤将士（警視庁）、志土地翔大（至学館大）

【監督】鈴木豊（自衛隊）、【コーチ】湯元健一（日体大教）、前田翔吾（アシスタントナショナルコーチ／クリナップ）

【トレーナー】大山貴裕（NTT東日本関東病院）、梶原健一（芦屋中央病院）、【ドクター】根井雅（帝京大スポーツ医科学センター）

【帯同審判】増田荘史（香川・多度津高教）

選手

　【男子グレコローマン】
▼55kg級　小川翔太（日体大）
▼60kg級　文田健一郎（ミキハウス）
▼63kg級　遠藤功章（日体大）
▼67kg級　中橋　涼（日体大）
▼72kg級　澤田夢有人（日体大）
▼77kg級　葛谷拳龍（神奈川大）
▼82kg級　鶴田峻大（自衛隊）
▼87kg級　塩川貫太（クリナップ）
▼97kg級　奈良勇太（警視庁）
▼130kg級 貝塚賢史（茨城県競技力向上対策本部）

　【女子】
▼50kg級　五十嵐未帆（至学館大）
▼53kg級　角谷萌々果（アイシン・エイ・ダブリュ）
▼55kg級　五十嵐彩季（至学館大）
▼57kg級　花井瑛絵（至学館大）
▼59kg級　熊野ゆづる（日大）
▼62kg級　川井友香子（至学館大）
▼65kg級　源平彩南（至学館大）
▼68kg級　森川美和（日体大）
▼72kg級　松雪成葉（至学館大）
▼76kg級　松雪泰葉（至学館大）

　【男子フリースタイル】
▼57kg級　長谷川敏裕（日体大）
▼61kg級　藤田雄大（青山学院大）
▼65kg級　樋口　黎（日体大助手）
▼70kg級　基山仁太郎（日体大）
▼74kg級　三輪優翔（日体大）
▼79kg級　山崎弥十朗（早大）
▼86kg級　松雪泰成（専修大）
▼92kg級　石黒峻士（日大）
▼97kg級　園田　平（自衛隊）
▼125kg級 山本泰丈（日大）

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