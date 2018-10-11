＜レスリング＞11.12～18 U-23世界選手権（ルーマニア）に男女30選手を派遣

11月12日（月）～18日（日）にルーマニア・ブカレストで行われるU-23世界選手権に下記の男女30選手を派遣する。

23歳以下の選手で争われるU-23世界選手権は、今年が2回目。ポーランドで行われた昨年は、男子両スタイルでそれぞれ「金1」、女子で「金6・銀1」を獲得。シニアの世界選手権に続いて3スタイルでチャンピオンを輩出した。

女子50kg級の五十嵐未帆（至学館大）、同59kg級の熊野ゆづる（日大）、同65kg級の源平彩南（至学館大）、76kg級の松雪泰葉（至学館大）の4選手が昨年に続く優勝を目指す。

男子グレコローマンは11月9日（金）、女子は11日（日）、男子フリースタイルは13日（火）に、いずれも成田空港から出発する。

日本選手団は下記の通り。

役員

【総監督】赤石光生（日本オリンピック委員会）

【男子グレコローマン監督】笹本睦（日本オリンピック委員会）、【同コーチ】齋川哲克（栃木・足利工高教）、松本隆太郎（日体大専任コーチ）

【女子監督】笹山秀雄（自衛隊）、【コーチ】齊藤将士（警視庁）、志土地翔大（至学館大）

【監督】鈴木豊（自衛隊）、【コーチ】湯元健一（日体大教）、前田翔吾（アシスタントナショナルコーチ／クリナップ）

【トレーナー】大山貴裕（NTT東日本関東病院）、梶原健一（芦屋中央病院）、【ドクター】根井雅（帝京大スポーツ医科学センター）

【帯同審判】増田荘史（香川・多度津高教）

選手

【男子グレコローマン】

▼55kg級 小川翔太（日体大）

▼60kg級 文田健一郎（ミキハウス）

▼63kg級 遠藤功章（日体大）

▼67kg級 中橋 涼（日体大）

▼72kg級 澤田夢有人（日体大）

▼77kg級 葛谷拳龍（神奈川大）

▼82kg級 鶴田峻大（自衛隊）

▼87kg級 塩川貫太（クリナップ）

▼97kg級 奈良勇太（警視庁）

▼130kg級 貝塚賢史（茨城県競技力向上対策本部）

【女子】

▼50kg級 五十嵐未帆（至学館大）

▼53kg級 角谷萌々果（アイシン・エイ・ダブリュ）

▼55kg級 五十嵐彩季（至学館大）

▼57kg級 花井瑛絵（至学館大）

▼59kg級 熊野ゆづる（日大）

▼62kg級 川井友香子（至学館大）

▼65kg級 源平彩南（至学館大）

▼68kg級 森川美和（日体大）

▼72kg級 松雪成葉（至学館大）

▼76kg級 松雪泰葉（至学館大）

【男子フリースタイル】

▼57kg級 長谷川敏裕（日体大）

▼61kg級 藤田雄大（青山学院大）

▼65kg級 樋口 黎（日体大助手）

▼70kg級 基山仁太郎（日体大）

▼74kg級 三輪優翔（日体大）

▼79kg級 山崎弥十朗（早大）

▼86kg級 松雪泰成（専修大）

▼92kg級 石黒峻士（日大）

▼97kg級 園田 平（自衛隊）

▼125kg級 山本泰丈（日大）