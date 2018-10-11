ツアー・オブ・ターキー第２ステージはベネットが区間優勝

トルコで開催中のＵＣＩワールドツアーの１戦である第54回プレジデンシャル・ツアー・オブ・ターキーは、10月10日にアランヤからアンタルヤまでの154.1kmで第２ステージを競い、アイルランドのサム・ベネット（ボーラ・ハンスグローエ）が、集団ゴールスプリントを制して区間優勝した。彼は昨年の大会で区間４勝を上げていた。
第１ステージで区間２位になっていたベネットはボーナスタイムで総合首位に立ち、ターコイズブルーのリーダージャージも獲得した。
■第２ステージ結果［10月10日／アランヤ～アンタルヤ／154.1km］
1. BENNETT Sam (BORA - HANSGROHE / IRL) 03h24'37''
2. HODEG CHAGUI Alvaro Jose (QUICK - STEP FLOORS / COL)
3. CONSONNI Simone (UAE TEAM EMIRATES / ITA)
4. DRUCKER Jean-Pierre (BMC RACING TEAM / LUX)
5. GARCIA CORTINA Ivan (BAHRAIN - MERIDA / ESP)
6. THEUNS Edward (TEAM SUNWEB / BEL)
7. DEGENKOLB John (TREK - SEGAFREDO / GER)
8. SANZ UNZUE Enrique (EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS / ESP)
9. PACIONI Luca (WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA / ITA)
10. PORSEV Alexander (GAZPROM - RUSVELO / RUS)
■第２ステージまでの総合成績
1. BENNETT Sam (BORA - HANSGROHE / IRL) 06h53’35’’
2. RICHEZE Maximiliano Ariel (QUICK - STEP FLOORS / ARG) +06”
3. DRUCKER Jean-Pierre (BMC RACING TEAM / LUX) +12”
4. CONSONNI Simone (UAE TEAM EMIRATES / ITA) +12”
5. VAN ROOY Kenneth (Sport Vlaanderen - Baloise / BEL) +13”
6. SPRENGERS Thomas (Sport Vlaanderen - Baloise / BEL) +13”
7. ZABALA Josu (Caja Rural - Seguros Rga / ESP) +14”
8. TXOPERENA Beñat (Euskadi Basque Country - Murias / ESP) +15”
9. ORJUELA Fernando (Manzana Postobon Team / COL) +15”
10. THEUNS Edward (TEAM SUNWEB / BEL) +16”
（ レース公式サイト ）