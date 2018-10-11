Ｓ・アマーロ連合婦人会＝慈善バザー開催、２１日

今井会長、吉井第一会計

サント・アマーロ連合婦人会（吉井友子会長）は、『慈善バザー』を２１日午前９時から午後５時まで、サント・アマーロ文化体育協会会館（Rua Vigario Taques Bittencourt, 211）で開催する。

同婦人会によるお手製のヤキソバ、うどん、牡丹餅などが販売されるほか、約１５のバザリスタによる衣類や化粧品等の輸入品販売も行われる。会員が持ち寄った新鮮な野菜も格安で販売され、目玉となっている。

案内に来社した吉井会長、今井陽子第一会計は「毎年３００人近くが来場し、オイスターソースで味付けされたヤキソバも売り切れになるほど人気。是非ご来場を」と呼びかけた。

問合せは、吉井会長（１１・５５４８・９４０５）まで。

https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.nikkeyshimbun.jp%2F2018%2F181011-74colonia.html&linkname=%EF%BC%B3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%AD%E9%80%A3%E5%90%88%E5%A9%A6%E4%BA%BA%E4%BC%9A%EF%BC%9D%E6%85%88%E5%96%84%E3%83%90%E3%82%B6%E3%83%BC%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%80%81%EF%BC%92%EF%BC%91%E6%97%A5https://www.addtoany.com/add_to/line?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.nikkeyshimbun.jp%2F2018%2F181011-74colonia.html&linkname=%EF%BC%B3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%AD%E9%80%A3%E5%90%88%E5%A9%A6%E4%BA%BA%E4%BC%9A%EF%BC%9D%E6%85%88%E5%96%84%E3%83%90%E3%82%B6%E3%83%BC%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%80%81%EF%BC%92%EF%BC%91%E6%97%A5https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.nikkeyshimbun.jp%2F2018%2F181011-74colonia.html&linkname=%EF%BC%B3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%AD%E9%80%A3%E5%90%88%E5%A9%A6%E4%BA%BA%E4%BC%9A%EF%BC%9D%E6%85%88%E5%96%84%E3%83%90%E3%82%B6%E3%83%BC%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%80%81%EF%BC%92%EF%BC%91%E6%97%A5https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.nikkeyshimbun.jp%2F2018%2F181011-74colonia.html&linkname=%EF%BC%B3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%AD%E9%80%A3%E5%90%88%E5%A9%A6%E4%BA%BA%E4%BC%9A%EF%BC%9D%E6%85%88%E5%96%84%E3%83%90%E3%82%B6%E3%83%BC%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%80%81%EF%BC%92%EF%BC%91%E6%97%A5