被爆者映画＝フェルナンデス監督２作品上映＝森田さん講演も、１８日

案内のため来社したフェルナンデス監督

在伯被爆者についてのドキュメンタリー作品２作の上映会が、１８日午後７時から、セルヴァンテス・デ・サンパウロ学校（Av. Paulista, 2439）で行なわれる。入場無料。

上映される作品はロベルト・フェルナンデス監督の『11:02 de 1945. Retratos de Nagasaki(１９４５年１１時２分 長崎の肖像)』（２０１４年）、『O senhor Morita（森田さん）』（２０１６年）。どちらも約３０分程度、ポ語字幕。

ブラジル被爆者平和協会の森田隆会長、被爆者で聖市在住の画家伊藤薫さんの座談会も行われる。

案内のため来社したフェルナンデス監督は「当事者たちとの座談会もあるため、伯国の人にも興味深いのでは。是非観に来て」と来場を呼びかけた。

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