バットウーマンがかっこよすぎる。DC系クロスオーバーで登場する新ヒロインが、その姿を初披露！

DCコミックス系ドラマシリーズに登場する新たなヒロイン、バットウーマンがその姿を初披露!米CW局が今年12月に放送する『ARROW / アロー』『SUPERGIRL / スーパーガール』『THE FLASH / フラッシュ』のクロスオーバー・エピソードで、ルビー・ローズが演じるバットウーマンが初登場します。

★新たなヒロイン、バットウーマンがやってくる!

毎年恒例、DCコミックス系ドラマシリーズのクロスオーバーではサプライズがいっぱい!

アメリカで今年12月9日から3夜連続で放送予定の『ARROW / アロー』『SUPERGIRL / スーパーガール』『THE FLASH / フラッシュ』のクロスオーバー・エピソードでは、新たなヒロイン、バットウーマンが登場します。

そして遂に、その姿が初披露されました!

黒と赤を基調としたスタイリッシュなバットスーツ!

燃えるような真っ赤な髪、そして強い意志を感じる口元に塗られた真っ赤なルージュが、とっても印象的です。

衣装をデザインしたのは、コリーン・アトウッド。

映画『シカゴ』や映画『アリス・イン・ワンダーランド』等でアカデミー賞の衣装デザイン賞に何度も輝いている、衣装デザイン界の第一人者です。

コリーンは『ARROW / アロー』や『SUPERGIRL / スーパーガール』の衣装デザインも手掛けており、クロスオーバー・エピソードで登場するバットウーマンも、すんなりと同じ世界観に馴染むはず。

バットウーマンを演じるのは、映画『バイオハザード:ザ・ファイナル』、『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』で知られるオーストラリア出身の女優、ルビー・ローズ。

ルビー版のバットウーマンは、原作とは異なり、レズビアンという設定で描かれる予定です。

今後、バットウーマンが新たなシリーズの主人公となる可能性もあり、LGBTヒロインの登場に期待が寄せられています!

★クロスオーバーでは、他にもサプライズがたくさん!

今年12月に米CW局で放送予定のクロスオーバー・エピソードに関して、続々と情報が集まってきています。

ファン待望のクロスオーバー・エピソード、その気になる内容とは…⁉

★クロスオーバーのタイトルは“エルスワールド”!

https://www.eonline.com/news/962371/everything-we-know-about-the-2018-cw-superhero-crossover

エルスワールド(Elseworlds)とはDCコミックスで使われる用語で、各シリーズの物語とは別の時間軸で描かれる世界のことを指します。

それぞれのシリーズのストーリーラインとは別の世界、という認識なので、既存のシリーズの設定を気にせずに物語を描けるという魅力があります。

キーアートからわかることは、ゴッサム・シティのサーチライトで赤のバット(コウモリ)が映し出されていること。物語の舞台は、どうやらゴッサム・シティになりそうです!

★スーパーマンが再び登場!

https://www.eonline.com/news/962371/everything-we-know-about-the-2018-cw-superhero-crossover

『SUPERGIRL / スーパーガール』のシーズン2に登場したスーパーマン(クラーク・ケント)が、クロスオーバーで再び登場します!

さらに、スーパーマンの運命の恋人ロイス・レインも登場するとのこと。

"アローバース"と呼ばれる、CW局放送のDCコミックス系テレビシリーズの世界で、ロイスが登場するのは初!

気になるロイス役のキャスティングも遂に発表されました。

『GRIMM / グリム』のジュリエット/イヴ役でお馴染み、エリザベス・トゥロックが大役を手にしました。

★スティーヴン・アメルの妻も登場!?

LOUISVILLE, KY - MAY 05: Actors Cassandra Jean and Stephen Amell attend Kentucky Derby 144 on May 5, 2018 in Louisville, Kentucky. (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images for Chruchill Downs)

『ARROW / アロー』の主役スティーヴン・アメルの奥様で、女優のカサンドラ・ジーン・アメルもクロスオーバーに登場すると発表されました。

そんな彼女が演じるのは、アローの妻…ではなく、悪役ミスター・フリーズの妻ノラとのこと。

アメル夫妻の共演は、果たしてどんなシーンになるのでしょうか…!?

★『LOST』のジェレミー・デイヴィスも出演決定!

『LOST』や『スリーピー・ホロ―』で知られる俳優ジェレミー・デイヴィスの出演も決定!

彼が演じるのは、ゴッサム・シティのアーカム・アサイラム(凶悪犯罪者を収監する精神病院)の医者、ドクター・ジョン・ディーガンです。

医師でありながら、かなり危険な人物だというドクター・ディーガン。

彼の陰謀によって、アローやスーパーガールがゴッサム・シティにやってくるという設定で、物語のカギを握る人物になりそう!

クロスオーバー・エピソードは米放送局CWで12月9日から3夜連続で放送予定。

9日の『THE FLASH / フラッシュ』から始まり、10日の『ARROW / アロー』、そして最終日11日は『SUPERGIRL / スーパーガール』で締めくくられます。

https://www.eonline.com/news/962371/everything-we-know-about-the-2018-cw-superhero-crossover