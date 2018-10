高岩 遼、デビュー・アルバム『10』に収録されたオカモトショウをゲストに招いた楽曲配信開始。発売日には日本人アーティストとして初めてSpotify Listening Partyの開催も決定

SANABAGUN.、THE THROTTLEのフロントマンである高岩 遼が10月17日に発売するソロ名義でのデビュー・アルバム『10』。この作品に収録されたOKAMOTO'Sのオカモトショウをゲストに招いた楽曲「Strangers In The Night (feat. オカモトショウ)」の配信が開始となった。

この曲はフランク・シナトラが1966年に発売し。邦題「夜のストレンジャー」でもおなじみの名曲。最近では日本テレビ系日曜ドラマ「崖っぷちホテル!」のテーマソングになったことでも知られているこの楽曲を二人がどのように歌いあげたのかに注目。こちらはiTunesでアルバムを予約するとその場でダウンロードすることができる。

https://itunes.apple.com/jp/album/10/1437360424?app=itunes&at=10I3LI

また、アルバム発売日の10月17日21時より「Spotify Listening Party」を開催することも発表された。「Spotify Listening Party」とは、音楽サブスクリプション・サービスSpotifyを介してアーティスト本人とファンが一緒にチャットをしながらアルバムを聴くことができるオンライン・リスニング・イベント。海外ではトロイ・シヴァン、ショーン・メンデスといったアーティストたちが開催しており、「リアルタイムでアーティストと最新アルバムが楽しめる!」と話題を集めている。今回、高岩 遼での開催は日本人アーティストとして初の試みとなる。

さらに、アルバム『10』のSpotifyでのプリセーブも10月10日よりスタートした。プリセーブとは、発売前のアルバムがリリースされた際に、サブスクリプション・サービスにおいて通知が来るようにする機能で、今回『10』もプリセーブした人限定で高岩 遼からのコメント映像を視聴することができる。

■商品情報

高岩 遼 RYO TAKAIWA

ソロ・デビュー・アルバム『10』(読み:テン)

発売日:2018年10月17日(水)

品番:UCCJ-2160

CDの予約はコチラから

<収録曲>

01. Black Eyes

02. Strangers In The Night feat. Sho Okamoto (OKAMOTO’S)

03. “10” interlude #1

04. Blame Me

05. “10” interlude #2

06. ROMANTIC

07. “10” interlude #3

08. Ol’ Man River

09. Till I Die (Intro)

10. I’m Gonna Live Till I Die

11. Someday Looking Back Today (Space Neon)

12. Sofa

13. Try Again

14. “10” interlude #4

15. TROUBLE

16. My Blue Heaven

Produced by Yaffle

Mixed by Masahito Komori

Recorded at Red Bull Studios Tokyo