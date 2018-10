レキシ、初の1位獲得で困惑！「俺でいいの？ 三浦大知くんの力」【最新チャート】

J-WAVEで放送中の番組『SAISON CARD TOKIO HOT 100』(ナビゲーター:クリス・ペプラー)。J-WAVE全番組のオンエア、番組サイトのVOTEボタンから寄せられたリスナーズポイント、都内主要CDショップのセールデータをもとにポイントを計算。今、東京で最もヒットしている曲や、リリース前の未来のヒット曲、全部で100曲をカウントダウン! ここでは10月7日(日)の「THIS WEEK'S TOP10」を紹介します!

■10月7日付チャート

10位:東京スカパラダイスオーケストラ『メモリー・バンド』

現在、『東京スカパラダイスオーケストラ 2018TOUR「SKANKING JAPAN」"めんどくさいのが愛だろっ?"編』を開催中。オンエア前日の10月6日は、仙台でのライブでした。何度も仙台に行っていますが、トランペットのNARGOさんとギターの加藤隆志さんは、お昼に牛タン屋を訪れました。はじめて立ち寄ったお店でしたが、あまりのおいしさに感動したそうです。

9位:Ella Mai『Trip』

デビュー・アルバム発売前から注目されているロンドン出身のシンガーソングライターのElla Mai。いよいよ10月12日に発売されるアルバム『Ella Mai』には、クリス・ブラウンやジョン・レジェンドといった大御所ミュージシャンが参加しています。また10月9日に行われた『2018 アメリカン・ミュージック・アワード』には、ソウル/R&B部門のフェイバリット・フィーメール・アーティストにノミネートされたほか、楽曲『Boo'd Up』もフェイバリット・ソングにノミネート。加えて、パフォーマンスも披露しました。

8位:Nile Rodgers & Chic『SoberSober (featuring Craig David and Stefflon Don)』

25年ぶりとなるオリジナル・ニュー・アルバム『It's About Time』を発表したNile Rodgers & CHIC。参加メンバーもエルトン・ジョン、レディー・ガガ、アンダーソン・パーク、クレイグ・デイヴィッド、MURA MASAなど豪華です。また、アルバムのアートワークは、1977年にリリースされたファースト・アルバム『Chic』へのオマージュになっています。

7位:Paul McCartney『Come On To Me』

15週連続ということで、今週も最長エントリーを更新しました。この度、自身初となる子ども向けの絵本『Hey Grandude!』を執筆したことが明らかになりました。8人いる孫のひとりが「Hey Grandude!」と呼んだのをポールが気に入ったことで、本のタイトルにしたそうです。ポールは「世界中のおじいちゃんに、彼らの子どもたちのために書きたいと思った」と明かしています。この絵本は来年9月に出版予定です。

6位:きゃりーぱみゅぱみゅ『キズナミ』

きゃりーに最近の出来事を訊いたところ「最近インスタグラムにも載せていますが、ペットのマルプーのあめちゃんを飼いはじめました。今3ヶ月、いつも元気に走り回っていてお世話が大変ですが、家族が増えて一段と楽しくなりました」と答えました。ちなみにマルプーとは、マルチーズとトイプードルのミックス犬です。

5位:Jess Glynne『All I Am』

UKの実力派シンガー・Jess Glynne。10月12日にリリースされる3年ぶりのアルバム『Always In Between』からの楽曲です。アルバム名「常に何かの間にいる」という意味ですが、ここ数年の彼女の人生を表しているのだとか。仕事やプライベートであちこちを飛び回り、ひとつの場所に長くいられない。恋愛関係でもJessはバイセクシュアルであることを公言しており、男性と女性の間を行ったり来たり。「でもどちらかに決める必要はないし、いいんじゃない」と思ったのが、このタイトルに決めた理由だといいます。

4位:Calvin Harris, Sam Smith『Promises』

いよいよ10月12日(金)に来日公演を開催するサム・スミス。先日9月21日にラスべガスで行われた「iHeartRadio Music Festival」に出演を予定してたものの、直前にキャンセル。会場でリハーサルもしていたのですが、不測の事態でパフォーマンスができなくなりました。その後、サムはツイッターで「喉に違和感を感じたのでボストンのかかりつけ医者に診てもらった。幸いノドは無事だったものの、医者のアドバイスにより、アジアツアーがはじまるまでしっかり休養をとっている」と明かしました。万全の体調で来日してくれることを願いましょう。

3位:きのこ帝国『金木犀の夜』

きのこ帝国の佐藤千亜妃さんは、六本木ヒルズで開催中のJ-WAVE30周年記念イベント「TOKYO SOUND EXPERIENCE」にソロで出演しました。ちなみに佐藤さんが出演した10月7日のステージには、BONNIE PINKさん、七尾旅人さんなどが登場しました。

2位:Silk City, Dua Lipa ft. Diplo, Mark Ronson『Electricity』

3連覇ならず。錚々たるメンツとコラボレーションしてきたDua Lipaは、過去にリリースしたコラボレーション楽曲を集めたデビュー・アルバムのコンプリート盤『Dua Lipa (Complete Edition)』を10月19日にリリースします。2枚組で1枚目には昨年リリースされたデビュー・アルバム、そして2枚目にはDiplo、Mark Ronson、BLACKPINK、Calvin Harris、Martin Garrix、Sean Paulといったアーティストとのコラボレーション楽曲が収められています。最近のインタビューでは、早くも次のコラボレーションを考えているアーティストとしてP!NK、Frank Ocean、Alicia Keysなどの名前を挙げています。

1位:レキシ『GOEMON feat ビッグ門左衛門(三浦大知)』

通算6枚目のアルバム『ムキシ』に収録されたビッグ門左衛門こと三浦大知さんをフィーチャーした『GOEMON』が初のナンバーワンを獲得。レキシの池田貴史さんからは喜びのコメントが寄せられました。「なんと、はじめて1位を。なんか嬉しいとか通り越して困惑。『俺でいいのか?』と。俺というかビッグ門左衛門の三浦大知くんの力と、あとクリスさんの大きな力でなんとかしてくれたと、本当に思っているくらい感謝しています」

