不動産「なんでも無料相談会」国家資格者が疑問に答える【10月28日横浜開港記念会館】

ＮＰＯ法人ヨコハマ総合不動産コンサルティング協会による「第29回なんでも無料相談会」が10月28日（日）10～16時に行われます。会場は横浜市開港記念会館（関内駅徒歩10分、日本大通り駅徒歩1分）。

国家資格者が一堂に

当日は弁護士や建築士、鑑定士等の国家資格者が不動産取引や建築、賃貸借、境界トラブル、相続や税金等様々な相談に応じてくれます。横浜市建築局他が後援。事前予約も可。次回春は来年4月13日（土）開催です。

例えばこんな相談が

過去の相談会では

不動産取引に関する諸問題

賃貸借から発生する諸問題

相続、税金問題

隣地との境界トラブル

バリアフリーや改築問題

借地問題

建物の不具合

マンション管理問題

などに関する相談に、国家資格を持つ不動産関連業務の専門家が回答しました。

答えてくれるのはこんな人たち

当日は同協会所属の弁護士、不動産鑑定士、司法書士、税理士、土地家屋調査士、一級建築士、マンション管理士、宅地建物取引士などの国家資格者が、問題に悩んでいる皆様方のご相談に応じます。

確実に相談したい！という方は事前予約がオススメです。

申込みはTEL 080-5039-1992 (平日9:00～17:00)

横浜市開港記念会館

開催日

2018年10月28日(日)

午前10時～午後4時

事前申し込みが必要

事前予約可能

住所

神奈川県横浜市開港記念会館

関内駅徒歩10分、日本大通り駅徒歩1分

費用

無料

問い合わせ

NPO法人ヨコハマ総合不動産コンサルティング協会

電話

080-5039-1992

ホームページ

http://alliance-yk.org/