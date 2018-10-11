不動産「なんでも無料相談会」国家資格者が疑問に答える【10月28日横浜開港記念会館】

ＮＰＯ法人ヨコハマ総合不動産コンサルティング協会による「第29回なんでも無料相談会」が10月28日（日）10～16時に行われます。会場は横浜市開港記念会館（関内駅徒歩10分、日本大通り駅徒歩1分）。
国家資格者が一堂に
当日は弁護士や建築士、鑑定士等の国家資格者が不動産取引や建築、賃貸借、境界トラブル、相続や税金等様々な相談に応じてくれます。横浜市建築局他が後援。事前予約も可。次回春は来年4月13日（土）開催です。
例えばこんな相談が
過去の相談会では
- 不動産取引に関する諸問題
- 賃貸借から発生する諸問題
- 相続、税金問題
- 隣地との境界トラブル
- バリアフリーや改築問題
- 借地問題
- 建物の不具合
- マンション管理問題
などに関する相談に、国家資格を持つ不動産関連業務の専門家が回答しました。
答えてくれるのはこんな人たち
当日は同協会所属の弁護士、不動産鑑定士、司法書士、税理士、土地家屋調査士、一級建築士、マンション管理士、宅地建物取引士などの国家資格者が、問題に悩んでいる皆様方のご相談に応じます。
確実に相談したい！という方は事前予約がオススメです。
申込みはTEL 080-5039-1992 (平日9:00～17:00)
開催日
2018年10月28日(日)
午前10時～午後4時
事前申し込みが必要
事前予約可能
住所
神奈川県横浜市開港記念会館
関内駅徒歩10分、日本大通り駅徒歩1分
費用
無料
問い合わせ
NPO法人ヨコハマ総合不動産コンサルティング協会
電話
080-5039-1992