ふくしま復興大使　１２日から国内訪問

福島民報社が委嘱した二〇一八（平成三十）年度の「ふくしま復興大使」は十二日から、国内各地を訪問する。

復興大使十五人のうち、七月に台湾で活動した高橋愛理さん（本宮市、本宮一中二年）、斎藤康洋さん（相馬市、向陽中二年）、一條夢叶さん（郡山市、あさか開成高三年）を除く十二人が参加する。三人一組の四班に分かれ、香川、岩手、石川、奈良の各県をそれぞれ二泊三日で訪問。地域づくりの視察、若者との交流に取り組み、東日本大震災、東京電力福島第一原発事故からの復興に向かう本県の今を伝える。