『CoD:BO4』ゾンビモードで「あの4人」の旅路が終わる…?5分強におよぶ最新トレイラー

10月12日の発売が直前に迫ったTreyarchのシリーズ最新作『Call of Duty: Black Ops 4(コール オブ デューティ ブラックオプス 4)』ですが、本作の1モード「Zombies」のトレイラーが海外向けに公開されました。

今回のトレイラーは、ゾンビモードお馴染みの4人、タケオ、リヒトーフェン、デンプシー、ニコライを操作する「Blood of the Dead」に焦点を当てています。舞台は、『ブラックオプス 2』のDLCマップ「Mob of the Dead」で登場したアルカトラズ(どの程度マップが同じか不明)で、トレイラーでは、終わりを連想してしまうような不穏なシーンが確認可能です。

『コール オブ デューティ ブラックオプス 4』はPS4/Xbox One/PCを対象に、10月12日発売予定。PC版は、Battle.netでの専売となります。