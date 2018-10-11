「Re:ゼロ」レム達と過ごす穏やかな時間...TVで語られなかった日常がここに 「Memory Snow」追加カット公開

現在劇場公開中の『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』より、追加カットが公開。TVシリーズで語られなかったスバル、エミリアたちの“日常”の一幕が映し出されている。
『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』は、2016年に放送されたTVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』の新作エピソードOVA。描かれているのは、TVシリーズ第11話と第12話の間、ロズワール邸を舞台にしたスバルたちの平穏な“日常”だ。
『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』は、角川シネマ新宿・シネマサンシャイン池袋ほかにて劇場上映中。2018年10月20日・21日には神奈川・東京で舞台挨拶の実施も決定している。
■神奈川 会場・日時・登壇キャスト
【日時】10月20日(土) 9:00の回上映後
【会場】横浜ブルク13［Pコード：559-122］
【料金】2,000円均一
【日時】10月20日(土) 11:10の回上映前
【会場】横浜ブルク13［Pコード：559-122］
【料金】2,000円均一
【日時】10月20日(土) 13:45の回上映後
【会場】チネチッタ［Pコード：559-123］
【料金】2,000円均一
【日時】10月20日(土) 15:50の回上映後
【会場】ＴＯＨＯシネマズ川崎［Pコード：559-125］
【料金】2,000円均一
【神奈川 舞台挨拶登壇キャスト】
小林裕介(ナツキ・スバル 役)、高橋李依(エミリア 役)
※敬称略。 ※登壇者は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
■東京 会場・日時・登壇キャスト
【日時】10月21日(日) 13:30の回上映後
【会場】角川シネマ新宿［Pコード：559-094］
【料金】2,000円均一
【日時】10月21日(日) 16:00の回上映前
【会場】角川シネマ新宿［Pコード：559-094］
【料金】2,000円均一
【東京 舞台挨拶登壇キャスト】
高橋李依(エミリア 役)、内山夕実(パック 役)
※敬称略。 ※登壇者は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会
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